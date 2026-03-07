Día de la Mujer: el autocuidado es una herramienta esencial para blindar el bienestar

Priorizar el autocuidado no debe considerarse un lujo superficial, se ha demostrado que incluir terapias de masajes son mucho más que un simple capricho; son una herramienta terapéutica poderosa que impacta tanto tu salud física como tu bienestar mental y que incluso se ve reflejado en tu sistema inmunológico.

En entrevista para El Economista, Ivonne de la Vega, general Manager de Nymphaea, explica que apoyarse en herramientas como las que se ofrecen en los spa contribuyen también al fortalecimiento de nuestra salud.

De acuerdo con la especialista, incluir terapias como masajes es cuidar de uno mismo (desde un masaje descontracturante hasta un tratamiento facial) “no es un acto de vanidad, sino una necesidad para mantener el cuerpo sin dolor, la mente tranquila y el sistema inmune fortalecido”.

La especialista explica que existe una relación directa entre el estado físico y la respuesta inmunológica del cuerpo. De acuerdo con Ivonne de la Vega cuando una persona padece un dolor persistente, su sistema inmune se debilita. Por el contrario, al liberarse de ese dolor mediante terapias adecuadas, el sistema inmune reacciona de forma positiva, permitiendo que la persona se sienta plena y con mayor capacidad de acción.

Ivonne de la Vega, general Manager de Nymphaea,Cortesía

Cuerpo, mente y espíritu

El ser humano funciona como una unidad compuesta por cuerpo, mente y espíritu, si uno de estos elementos se desequilibra, los otros dos se ven afectados inevitablemente. Por ello, Ivonne de la Vega explica que el autocuidado debe darse de manera global:

Físico: Atender malestares como dolores de cuello, espalda o problemas gástricos para mejorar el estado anímico.

Emocional: Gestionar el estrés y las inseguridades es un acto de amor propio profundo que genera confianza y autoestima.

Espiritual: Terapias como el uso de cuarzos o piedras calientes no solo trabajan la contractura muscular, sino que buscan sanar a nivel energético y espiritual.

Ivonne de la Vega nos explica que Nymphaea Spa es centro de bienestar integral que distingue por combinar técnicas de relajación tradicionales con tecnología estética de vanguardia.

El enfoque de este spa es el "bienestar integral", por lo que además de lo estético, buscan que la experiencia ayude a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo.