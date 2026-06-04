USDA confirma el primer caso de gusano barrenador en en Texas desde 1966

El gusano barrenador del ganado, una mosca parasitaria que devora vivos a animales de sangre caliente, fue hallado en un ternero en Texas, dijo este miércoles por ⁠la noche el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), lo que expone al sector bovino del país a una nueva amenaza grave.

Se confirmó un caso en un ternero en La Pryor, Texas, una localidad situada a unos 48 kilómetros al noreste de la frontera entre Estados Unidos y México, un golpe para los ganaderos estadounidenses, que se han venido preparando para un ⁠brote doméstico de gusano barrenador a medida que la plaga avanzaba hacia ⁠el norte por México durante el último año.

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, dijo que el caso, el primero en Texas desde 1966, era la única infestación confirmada en el país.

La plaga podría reducir aún más el ganado estadounidense, que se encuentra en su nivel más bajo en 75 años. La escasez de oferta ya ha reducido la producción de carne de vacuno y ha llevado los precios a máximos históricos para los consumidores.

La detección también amenaza a la industria ganadera de Texas, que podría afrontar hasta 1,800 millones de dólares en pérdidas económicas estimadas si la plaga se propaga, y representa un revés para los esfuerzos de Estados Unidos, que han costado millones de dólares, por mantener fuera al parásito, dijeron expertos.

El comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, criticó al USDA por permitir que el gusano barrenador llegara a Estados Unidos.

"En lugar de usar todas las herramientas disponibles, el USDA actuó ‌con demasiada lentitud y dependió ​únicamente de una solución parcial que tarda años en aplicarse por completo", dijo.

Rollins dijo que la liberación de moscas estériles era la herramienta más eficaz y que el USDA había invertido fuertemente en producción. Reuters informó el miércoles por la mañana de que se habían enviado muestras de una presunta infestación de gusano barrenador en un rancho de La Pryor para su análisis al laboratorio del Gobierno federal en Ames, Iowa.

Los futuros de ganado de engorde de la Bolsa Mercantil de Chicago ampliaron sus pérdidas y cerraron con una baja del 1.7%, en medio de la preocupación de los operadores de que la confirmación de un caso en Estados Unidos pueda reducir la demanda de carne de vacuno.

Los gusanos barrenadores son moscas parasitarias cuyas hembras ponen huevos en heridas abiertas y membranas mucosas de cualquier animal de sangre caliente. Una vez que los huevos eclosionan, cientos de larvas de gusano barrenador usan sus bocas afiladas para perforar la carne viva, lo que acaba matando al huésped si no recibe tratamiento. Se propagan principalmente mediante el movimiento de animales infestados.

La mosca también puede infestar a personas y mascotas, pero el riesgo para los seres humanos es bajo y los casos humanos de gusano barrenador son raros, según expertos. La mosca no plantea problemas de seguridad alimentaria.

El USDA dijo que había suspendido el movimiento de cualquier animal en un área de 20 km alrededor del lugar de la detección en un intento por contener el parásito, liberó moscas estériles de gusano barrenador en la zona, puso en marcha vigilancia adicional de fauna silvestre y envió un equipo de respuesta al área. Rollins dijo también que un avión se dirigía ⁠al sur de Texas con reservas de tratamientos contra el gusano barrenador.

"Proteger nuestra industria ganadera es una cuestión ⁠de seguridad nacional de la máxima importancia", dijo Dudley Hoskins, subsecretario del USDA.

Impacto en oferta ⁠de ganado y precios de ‌la carne de vacuno

Un brote amplio podría asestar un enorme golpe económico a los ganaderos de Texas, el mayor estado productor de ganado bovino, por las muertes de animales, los ⁠costos laborales y los gastos en medicamentos.

Washington ha mantenido cerrada su frontera con México a las importaciones de ganado durante más de un año en un esfuerzo por impedir que el parásito llegue a los estados fronterizos estadounidenses, gastando millones de dólares para frenar su avance por México, invirtiendo en instalaciones de producción de moscas estériles, ampliando los esfuerzos de captura y aumentando la vigilancia del ganado.

México ha confirmado 27,449 casos de gusano barrenador desde noviembre de 2024, de los cuales 2,094 están clasificados como actualmente activos. También ha aumentado las inspecciones ganaderas y dijo que una planta de producción de moscas estériles en el sur del país, que Estados Unidos ayudó a financiar, estaría operativa para finales de junio.

Estados Unidos importaba anteriormente más de un millón de cabezas de ganado al año desde México para engordarlas en corrales de engorde y procesarlas como carne de vacuno.

Las infestaciones pueden curarse, pero el tratamiento implica retirar cientos de larvas y desinfectar exhaustivamente las heridas, un proceso lento, costoso e intensivo en mano ⁠de obra.

Los gusanos barrenadores han estado desplazándose hacia el norte por México desde Centroamérica y son endémicos en muchos países del Caribe y Sudamérica. En agosto, Estados Unidos dijo que una persona que regresó de El Salvador se convirtió en el primer caso humano del país de gusano barrenador asociado a viajes y vinculado al brote actual.