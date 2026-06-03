Caso no confirmado de gusano barrenador en EU sacude a los mercados ganaderos: Operadores

Un representante legislativo de Texas informó este ⁠miércoles que se enviaron muestras de una presunta infestación del parásito gusano barrenador del Nuevo Mundo, que presuntamente ⁠afecta a una granja de ⁠ganado en La Pryor, en el estado, a un laboratorio del gobierno federal en Iowa para su análisis.

Las muestras se tomaron de dos terneros del mismo rancho el martes, indicó Don McLaughlin, quien añadió haber visto fotos y videos de los casos.

Una foto vista por Reuters, que McLaughlin confirmó que correspondía al mismo caso, había estado circulando entre los productores ganaderos el miércoles, lo que provocó fluctuaciones en los precios del ganado. Reuters no pudo verificar la autenticidad de la imagen de inmediato.

La Comisión de Salud Animal de Texas informó a Reuters el miércoles que no se ha confirmado ningún caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo en el estado.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que lidera la ⁠campaña de prevención del gusano ⁠barrenador en el país, no ⁠respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

A principios ⁠de semana, la agencia declaró que McLaughlin, quien había afirmado que se había confirmado un caso a unos 1.6 kms al sur de la frontera con Texas, tenía información inexacta. El USDA confirmó el martes un caso a 40 kilómetros al sur de la línea limítrofe, en ⁠el estado de Coahuila.