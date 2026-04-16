La UE celebra el alto el fuego en Líbano y reclama una paz "duradera"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado este jueves el alto el fuego de diez días acordado entre Israel y Líbano, alegando que es "un alivio" porque el conflicto en la región "ya se ha cobrado demasiadas vidas".

"Celebro el alto el fuego de 10 días anunciado entre Israel y Líbano, mediado por el presidente Trump. Es un alivio, ya que este conflicto ya se ha cobrado demasiadas vidas", ha expresado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales.

Von der Leyen ha señalado, no obstante, que es necesaria no solo "una pausa temporal", sino "un camino hacia una paz permanente". En este sentido, ha sostenido que la Unión Europea seguirá reclamando "el pleno respeto de la soberanía y la integridad territorial del Líbano" y continuará apoyando al pueblo libanés "mediante una ayuda humanitaria sustancial".

También ha aplaudido la tregua el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que en sus redes sociales ha reclamado que "debe aplicarse y verificarse sobre el terreno".

El dirigente portugués, que ha celebrado la "excelente noticia", considera "fundamental que Israel y Líbano entablen negociaciones sustantivas que den lugar a resultados concretos, por el bien de sus pueblos y con vistas a una paz sostenible".

Asimismo, ha asegurado que la Unión Europea "seguirá apoyando a Líbano" y en este sentido, ha defendido que "dotar a las autoridades de los medios necesarios para desarmar a Hezbolá es la única solución sostenible para restablecer la estabilidad" de este país.

Por su parte, la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha declarado que una tregua entre los dos países, además de resultar en un "cese de hostilidades", proporcionará "el alivio necesario para los civiles que han sufrido mucho en las últimas semanas".

"Este alto el fuego debe usarse ahora para alejarse de la violencia y crear espacio para negociaciones hacia una paz más duradera", ha dicho en rueda de prensa desde la capital marroquí, Rabat, al término de una reunión con el ministro de Exteriores del país norteafricano, Naser Burita.

Las declaraciones de los tres representantes de la UE tienen lugar después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado que las autoridades de Israel y Líbano han pactado un alto el fuego de diez días a partir de la medianoche de este viernes, un extremo confirmado poco después por el primer ministro libanés, Nawaf Salam, y el de Israel, Benjamin Netanyahu.

Este mismo lunes, Von der Leyen avisó de que el alto el fuego acordado entre Irán y Estados Unidos era insuficiente para garantizar la estabilidad en Oriente Próximo, toda vez que Líbano siguiera "en llamas" bajo la ofensiva de Israel en una campaña militar oficialmente dirigida contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

"Una lección clave de las últimas semanas es que la seguridad es indivisible. No puede haber estabilidad en Oriente Próximo ni en el Golfo mientras Líbano esté en llamas", sostuvo la jefa del Ejecutivo comunitario durante una rueda de prensa en Bruselas, donde reclamó "a todas las partes" --aunque sin mencionar directamente a Israel--, que respeten la soberanía de Líbano y que apliquen "un cese completo de las hostilidades".