Colombia, Brasil y otros ocho piden paz en Líbano

Washington. Canadá, Reino Unido, Colombia, Brasil y otros seis países condenaron el día de ayer la muerte de miembros de las fuerzas de paz de la ONU en Líbano, al tiempo que hicieron un llamamiento para “el cese inmediato de las hostilidades” en el país, donde los ataques israelíes han causado la muerte de más de 2,000 personas desde marzo.

“Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Indonesia, Japón, Jordania, Sierra Leona, Suiza y Reino Unido siguen profundamente preocupados por el empeoramiento de la situación humanitaria y la crisis de desplazamiento en Líbano”, afirmaron estos países en una declaración conjunta sin mencionar directamente a Israel, aliado de EU, ni a los milicianos de Hezbolá respaldados por Irán.

La declaración se publica tras la muerte de tres cascos azules indonesios el mes pasado. La ONU ha afirmado que las conclusiones preliminares de su investigación revelan que uno de ellos murió por el impacto de un proyectil de un tanque israelí y los otros dos por un artefacto explosivo improvisado, muy probablemente colocado por Hezbolá.

Israel intensificó los ataques aéreos sobre Líbano después de que Hezbolá lanzara misiles contra Israel el 2 de marzo, tres días después del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Condenamos en los términos más enérgicos las acciones que han causado la muerte de miembros de las fuerzas de paz de la ONU y han aumentado significativamente los riesgos a los que se enfrenta el personal humanitario en el sur de Líbano”, afirmaron los 10 países en la declaración conjunta.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó ayer que el primer objetivo de la negociación con Líbano, en Washington, es garantizar el “desmantelamiento”, y que Irán comparte objetivos con EU.