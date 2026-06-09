Museo Franz Mayer "revive" a Durero con inteligencia artificial

¿Qué apreciamos cuando vemos una obra de arte? ¿Qué nos mantiene cautivos, por minutos y hasta horas, frente a una sola pieza? ¿Por qué se nos dice una y otra vez que respetemos la distancia frente a un cuadro o un grabado porque sin querer nos precipitamos hacia él como queriendo registrar cada detalle, cada minucioso trazo, esas imperfecciones que dotan al arte de humanidad, esa obsesión que vincula al autor con su obra para siempre?

Son preguntas que alegremente se imponen sobre las certezas durante el recorrido por la exposición “Durero. El primer artista viral”, con la que, por primera vez, el Museo Franz Mayer exhibe todos los grabados bajo su custodia, autoría de Albrecht Dürer (1471-1528) —Alberto Durero para los cuates—, el artista más importante del Renacimiento alemán, el más imitado y, como dice el título de la exposición, lo más parecido a un influencer masivo de la actualidad, protagonista incluso del primer caso de una demanda legal contra otro artista por violaciones al derecho de autor.

La muestra pretende confirmar que el grabador nacido en Núremberg sigue tan vigente como siempre, sorprendiendo por su técnica y, gracias a la imprenta, como creador de las primeras imágenes fáciles de reproducir y, como se dice hoy en día, de viralizarse. Pero no sólo eso, sino que a partir del 10 de junio y hasta el 15 de noviembre el público podrá conversar con el genio alemán.

Al ingresar, los visitantes encontrarán una recreación digital de Durero desarrollada mediante inteligencia artificial. El sistema fue entrenado para responder preguntas sobre la vida del artista, su obra, su contexto histórico y el ambiente cultural del Renacimiento.

Asimismo, la exposición forma parte de la renovación más amplia emprendida por el Franz Mayer rumbo a su 40 aniversario, a celebrarse en junio próximo. Junto con la muestra “Alemania. Revoluciones de arte y ciencia”, el museo transforma más de mil 300 metros cuadrados de exhibición permanente para revisar tanto la herencia alemana presente en su acervo como las formas contemporáneas de acercarse al patrimonio.

Presentaron la muestra en el Museo Franz Mayer.Foto EE: Ricardo Quiroga

Un influencer del Renacimiento

Si la imprenta transformó la circulación del conocimiento en el siglo XV, Durero comprendió mejor que nadie las posibilidades de aquella revolución tecnológica.

Este martes, durante la conferencia de presentación de las dos exposiciones mencionadas, el historiador y curador en jefe del museo, Abraham Villavicencio, señaló que el desafío consistió en escapar de la lectura cronológica tradicional para conectar al artista con fenómenos contemporáneos.

“¿Cómo habría sido la vida viral hace 500 años? La imprenta representó una nueva manera de hacer circular la información, el conocimiento y las imágenes. Hoy consumimos imágenes de forma viral a través de internet y las redes sociales. Lo que buscamos es reflexionar sobre esa cultura visual y sobre la manera en que nos relacionamos con ella”, expuso el curador.

El recorrido explora también uno de los aspectos más modernos de Durero: la construcción de identidad. Y es que su célebre monograma, es decir, su firma, “AD”, funcionó como una auténtica marca registrada. Tan reconocible era que otros artistas intentaron copiarlo. Aquella práctica derivó en uno de los primeros conflictos documentados relacionados con la propiedad intelectual de las imágenes.

La historia aparece en sala mediante dos estampas prácticamente idénticas: una firmada por Durero y otra por el grabador italiano Marcantonio Raimondi, quien reprodujo una composición del alemán utilizando el monograma original.

Más de cinco siglos después, la discusión sobre la autoría, la reproducción y la circulación de imágenes sigue abierta.

El arte de Durero sigue vigenteFoto EE: Ricardo Quiroga

Alemania más allá de Durero

Aunque el grabador ocupa el centro de atención, la gran intervención museográfica del verano ocurre en el conjunto de salas permanentes. La exposición “Alemania. Revoluciones de arte y ciencia” reúne más de 200 piezas procedentes de la colección del museo y las pone en diálogo con 41 obras contemporáneas realizadas por 13 artistas alemanes.

El recorrido se despliega en varios núcleos dedicados a la imprenta, la cartografía, la relojería, la ciencia, la cerámica, la platería y las relaciones históricas entre Alemania y México.

Entre los objetos exhibidos se encuentran libros incunables, hojas sueltas de biblias tempranas, mapas, instrumentos científicos, relojes, mobiliario y algunas de las célebres papeleras de Augsburgo, es decir, muebles de escritura y gabinetes de lujo fabricados por ebanistas de la ciudad alemana que rara vez se muestran de forma conjunta.

El proyecto incorpora además cuatro instalaciones sonoras distribuidas en siete puntos de las salas y obras contemporáneas que dialogan con temas como la tecnología, la industria, la ciencia, el paisaje y las artes aplicadas.

“Lo que no queríamos era incorporar arte contemporáneo únicamente por incorporarlo. Nos interesaba que existiera un diálogo real con las colecciones históricas y con las artes decorativas que forman la identidad del museo”, explicó Polina Stroganova, representante del Goethe-Institut Mexiko, institución que participa en la muestra.

Museo Franz Mayer.Foto: Cortesía

El Franz, atento a los plantones; hay afectaciones por manifestantes

La inauguración de ambas exposiciones ocurre en un momento particularmente complejo para el Centro Histórico, marcado por protestas, cierres viales y afectaciones a diversos recintos culturales.

Consultada sobre el impacto de los cierres viales y los plantones en las inmediaciones, la directora del Franz Mayer, Giovana Jaspersen, aseguró que existe coordinación permanente con autoridades del Centro Histórico, fuerzas de seguridad y los sistemas de protección vinculados al inmueble.

“Para mí uno de los puntos más importantes es resguardar no solamente las colecciones, sino también a las personas que trabajamos en el museo. Siempre que hemos visto cualquier posibilidad de riesgo para los equipos, las colecciones o las instalaciones, hemos preferido el cierre”.

Reconoció que la situación afecta la operación cotidiana y la asistencia de visitantes y anotó que la última noticia que tuvo sobre las afectaciones fue acerca del cierre de unos 10 museos en la zona.

“Creo que todos tenemos esperanza de que pueda mejorar, que esta semana pueda haber algún tipo de solución. Hay una parte del conflicto en la que no podemos intervenir. Lo que sí podemos hacer es cuidarnos y esperar que las condiciones mejoren”.

“Durero: El primer artista viral”

Museo Franz Mayer

Av. Hidalgo 45, Centro Histórico

Del 10 de junio al 15 de noviembre

De martes a domingo

De 10:00 a 17:00 horas

Entrada: 180 pesos

Estudiantes, profesores e INAPAM: 90 pesos

Menores de 6 años: entrada libre

Las joyas presentes