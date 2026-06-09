La IA toma fuerza en inversiones de capital privado: Amexcap

El capital emprendedor invirtió 1,614 millones de dólares en startups mexicanas durante 2025, y sumó otros 525 millones en el primer trimestre de 2026, según cifras de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), en el marco de “Mexico VC Day 2026”.

Con estas cifras, el capital emprendedor acumula cerca de 15,000 millones de dólares invertidos en México a lo largo de 23 años, a través de más de 3,000 transacciones.

En los últimos cinco años la inversión ha alcanzado 10,700 millones de dólares. Es además, una industria mayoritariamente mexicana, pues de los cerca de 200 vehículos de inversión que operan en el país, casi 130 son nacionales.

A decir de Amexcap, la inversión se concentra principalmente en las FinTech y en el comercio electrónico, mientras que la inteligencia artificial se posicionó ya como la tercera vertical más invertida y continúa al alza.

“En los últimos 15 años, fintech e e-commerce han dominado el capital emprendedor, pero la IA ha ganado terreno de forma acelerada y hoy aparece como una de las verticales que definen la próxima década”, señaló la Amexcap.

En el ranking que va de 2021 al primer trimestre de 2026, fintech lidera, seguida de e-commerce e IA; detrás aparecen supply chain tech, cripto/blockchain, proptech, SaaS, healthtech, mobility tech y edtech.

Entre los avances recientes de la industria está la eliminación de la doble fiscalización a los inversionistas internacionales.

Amexcap trabaja además, con las autoridades financieras para facilitar la participación del sector asegurador en el capital privado y para agilizar las Ofertas Públicas Iniciales, de la mano de las bolsas de valores.

Amexcap estimó que actualmente hay cerca de 201 vehículos de capital emprendedor operando en México , de los cuales 127 son nacionales operados por 139 gestores.

Asimismo, señaló que una tercera parte de los administradores de fondos operando en México han levantado más de un fondo. De esos, 14% han logrado levantar tres o más fondos.

En una encuesta realizada por Amexcap a gestores de fondos de capital privado en México, cerca de 75% señaló que el venture capital mexicano debe seguir fortaleciendo al segmento fintech y a la inclusión financiera, pero también aparecen manufactura avanzada y nearshoring, con 58%; healthtech y agtech/foodtech, con 29% cada uno; e IA aplicada a empresas, con 25 por ciento.

Véronique Billia, directora general de Amexcap, dijo en una ocasión que la meta de la organización este año es desplegar inversiones por 7,000 millones de dólares.