Palabras del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación de CDMX, Arturo Medina, para informar sobre la movilización de la CNTE

Gracias, saludo con afecto al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y al secretario de Gobierno.

Es un gusto compartir, estar aquí con ustedes esta tarde y compartir las acciones que hemos llevado a cabo desde el Gobierno de México con el Gobierno de la Ciudad y también con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En particular, para la atención que nos ha tocado dar a las movilizaciones y a las acciones y expresiones en el espacio público.

A nosotros nos correspondió estar, entre otras actividades, en la caseta de Tlalpan.

Y el objetivo de nuestra presencia en ese lugar, como lo hemos dicho, hoy que fue el segundo día ahí, era verificar las condiciones de seguridad en la zona; garantizar que las personas que transitaban y que se encontraban en el lugar, lo hicieran en condiciones de seguridad y de paz.

Es muy importante esto, puesto que, como ya se ha dicho, hubo denuncias ciudadanas respecto a algunas posibilidades de que se presentaran actos o artefactos que pudieran afectar las actividades.

Decir que hemos establecido diálogo con las personas que se encontraban en el lugar, con los estudiantes, y que logramos avanzar de manera positiva.

Decir que desde la Secretaría de Gobernación seguiremos trabajando en esta estrecha coordinación institucional para que el ejercicio de los derechos y las libertades puedan coexistir con el derecho de las niñas, los niños y jóvenes a que no se afecte el ciclo escolar.

A que se respete también y se garantice el derecho de los comerciantes del Centro Histórico a desarrollar su actividad económica; con el respeto de las personas trabajadoras, de los habitantes de la Ciudad de México, de quienes nos visitan también, a transitar y a realizar sus actividades cotidianas sin afectaciones.

Nuestro objetivo, como lo hemos dicho, es garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad y la convivencia respetuosa en el espacio público para todas y para todos.

Para ello, la Secretaría de Gobernación estará trabajando. Estuvimos también presentes, a través del subsecretario César Yáñez, en las actividades de coordinación.

Agradecer mucho a la Ciudad de México, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes dan un acompañamiento permanente a nuestro actuar.

Para nosotros es muy importante que se verifique que las acciones que realizamos para garantizar la protesta social, pero también para garantizar el derecho de las personas a transitar o estar en el espacio público, se haga con pleno respeto a los derechos humanos.

Y en eso estamos trabajando, en eso estamos concentrados y vamos a seguir trabajando para ello.

Es un encargo que nos ha dado la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum y también nuestra secretaria de Gobernación.

Diálogo, construcción de acuerdos y garantizar la paz y la tranquilidad de quienes se encuentran en el espacio público.

No queremos afectaciones a las personas, no queremos que se lleve a cabo ninguna acción que las perjudique y para eso estamos haciendo estas acciones preventivas, basadas en la interacción directa, el trabajo en campo y en estar ahí, directamente con las personas, platicando y estableciendo comunicación.

Vamos a seguir trabajando en ese sentido y esperamos que en los próximos días, todavía mejoremos más ese diálogo con las personas, garantizando la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

Gracias.