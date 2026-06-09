Fibras superan 1 bdd

La Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (Amefibra), el organismo que agrupa a los fideicomisos de inversión en bienes raíces, dijo que el valor de los activos administrados conjuntamente por las compañías de esta industria superó la barrera del billón de pesos al cierre del primer trimestre del 2026.

El organismo agregó que las fibras en México tienen una capitalización de mercado que alcanza los 575,000 millones de pesos (alrededor de 32,970 millones de dólares).

Las fibras también son uno de los activos más atractivos del mercado financiero, con un rendimiento acumulado de 100.14% en los últimos cinco años, el cual superó el desempeño de algunos índices como el S&P/BMV IPC en México y el S&P 500 en Estados Unidos.

Amefibra agrupa a 16 fideicomisos que operan en 8 sectores estratégicos (industrial, comercial, oficinas, hoteles, educación, almacenamiento, agro y vivienda), sumando un Área Bruta Rentable (ABR) de 32 millones de metros cuadrados.

Las acciones de Tesla cayeron 3.03% el martes, a 396.57 dólares, después de un fuerte desempeño el lunes.

Los inversionistas están intentando anticipar algo más importante: la inminente salida a Bolsa de la segunda empresa de Musk valorada en 1 billón de dólares.

SpaceX comenzará a cotizar en el Nasdaq el viernes, tras fijar el precio de 555.6 millones de acciones de Clase A a un precio de 135 dólares cada una, lo que supone una recaudación de 75,000 millones de dólares que superaría con creces el récord de Saudi Aramco de 2019 y situaría a SpaceX con una valoración implícita de 1.75 billones de dólares.

Quálitas, la mayor aseguradora automotriz de México, dijo que recibió una recomendación 'Neutral' por parte de los analistas del banco estadounidense Citigroup, quienes iniciaron cobertura de sus acciones el pasado 7 de junio.

Los analistas del banco de origen estadounidense dijeron que la recomendación refleja un equilibrio entre las ventajas competitivas que tiene la aseguradora y los desafíos de corto plazo que enfrenta.

El precio objetivo estimado para las acciones de la empresa fue ubicado en 180 pesos, con un potencial alcista de 5.8% frente al cierre de 170.1 pesos del 8 de junio.

Los analistas de Citi dijeron que los márgenes de la empresa podrían verse presionados por el incremento al Impuesto al Valor Agregado (IVA), además de que enfrenta riesgos como una mayor competencia de precios en la industria, una mayor sensibilidad a tasas de interés menores y retos asociados con la ejecución interna.

Nemak, una compañía dedicada a la fabricación de autopartes de aluminio para la industria automotriz, recibió una nota crediticia de 'HR AA+' por parte de la agencia mexicana HR Ratings, resultado de los niveles de flujo libre de efectivo y la escala de operaciones de la empresa.

La nota, que se ubicó en el segundo nivel más alto en la escala nacional de activos con grado de inversión, recibió también una perspectiva 'estable' por parte de HR Ratings.

Los analistas de la agencia estimaron que el flujo libre de efectivo alcance un promedio de 339 millones de dólares de 2026 a 2028, además de que anticipa una recuperación gradual del EBITDA.

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