Trump anuncia que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días

Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días a partir de este jueves, anunció el presidente estadounidense Donald Trump tras conversar con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con su homólogo libanés, Joseph Aoun.

"Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un ALTO EL FUEGO de 10 días a las 5:00 P.M. EST" (21:00 GMT), escribió Trump en su red social Truth Social, sin hacer mención al movimiento libanés Hezbolá.

Trump afirmó que la tregua se produjo tras unas conversaciones "excelentes" con Netanyahu, y su homólogo libanés, el presidente Joseph Aoun, que tuvieron lugar dos días después de que Israel y Líbano celebraran conversaciones de paz en Washington.

Señaló también que había instruido al vicepresidente JD Vance, al secretario de Estado Marco Rubio y al máximo jefe militar estadounidense, Dan Caine, para que trabajaran con ambos países "a fin de lograr una paz duradera".

"Ha sido un honor para mí haber resuelto nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima; ¡así que, MANOS A LA OBRA!", exclamó el mandatario, quien el pasado 28 de febrero lanzó la ofensiva contra Irán en colaboración con Israel.

Posteriormente, Hezbolá arrastró al Líbano hacia el conflicto bélico en Oriente Medio, disparando cohetes contra Israel en apoyo a su aliado iraní.

Desde entonces, los ataques israelíes contra Líbano han cobrado la vida de más de 2,000 personas y han provocado el desplazamiento de más de un millón. Las fuerzas terrestres israelíes invadieron además el sur del país.