EU realiza dos oleadas de ataques en Irán mientras Teherán responde con drones en Baréin

El ejército estadounidense finalizó este miércoles dos series de ataques contra Irán después de que uno de sus helicópteros fuera derribado cerca del estrecho de Ormuz, donde los medios iraníes informaron de explosiones.

Las fuerzas de Washington "llevaron a cabo, el 9 de junio, ataques en legítima defensa contra Irán, por orden del comandante en jefe (el presidente Donald Trump), en respuesta a la destrucción, el día anterior, de un helicóptero Apache del ejército", afirmó el Comando Central estadounidense para Oriente Medio.

"Las fuerzas del Centcom atacaron sistemas iraníes de defensa aérea, estaciones de control en tierra y sitios de radares de vigilancia cerca del estrecho de Ormuz", aseguraron los militares en un comunicado, al reportar que la operación había "terminado".

El presidente estadounidense ya había advertido que "la respuesta" al incidente con la aeronave iba a "ser muy contundente, muy poderosa", según declaraciones reportadas por la cadena ABC.

De acuerdo con los medios iraníes, durante la noche del martes se escucharon explosiones en varios lugares de la costa sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos que sigue bloqueada.

Tras un breve periodo de calma, las agencias iraníes de prensa Mehr y Fars informaron temprano este miércoles de una segunda oleada de bombardeos en la misma zona atribuidos a Estados Unidos.

Minutos después, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron un ataque con drones contra una base estadounidense en Baréin.

El canciller iraní, Abás Araqchi, había advertido poco antes en la red social X que las fuerzas militares de la república islámica "no dejarán sin respuesta ningún ataque ni amenaza".

Trump acusó el martes a los iraníes de haber derribado el día anterior el helicóptero Apache estadounidense mientras sobrevolaba Ormuz, cuyos dos ocupantes lograron eyectarse, y había prometido "reaccionar".

El anuncio de estos ataques hizo que los precios del petróleo volvieran a subir. El barril de WTI, referencia estadounidense, se cotizaba a unos 89 dólares (+1%) el miércoles antes de la apertura de los mercados asiáticos.

Cambio de tono

Antes de los bombardeos estadounidenses, el canciller iraní intentó minimizar el incidente con el helicóptero.

"Las fuerzas extranjeras cerca de nuestro territorio están expuestas constantemente a riesgos, debido a sus propios errores humanos, a simples accidentes o a la posibilidad de quedar atrapadas en fuego cruzado", dijo también en X.

El diplomático agregó que para reducir ese riesgo, "la mejor solución es que se marchen".

"Preferimos el lenguaje diplomático, pero también hablamos otros lenguajes", añadió después en tono más amenazante.

Tras 100 días de esta guerra desatada el 28 de febrero con los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y la entrada en vigor el 8 de abril de un frágil alto el fuego, los ataques recíprocos entre la república islámica e Israel se reanudaron el domingo y el lunes.

Han causado la muerte de tres personas, entre ellas dos militares, y 15 heridos en Irán, según un balance de la televisión estatal.

Trump, que busca una salida a este conflicto impopular en Estados Unidos ante la proximidad de las elecciones de medio mandato, había instado a ambos países también a cesar "de inmediato" las hostilidades.

Teherán anunció el lunes el fin de su operación e Israel lo imitó poco después.

Según el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, que actúa como mediador, un acuerdo entre Estados Unidos e Irán estaba "a punto de cerrarse" cuando estallaron los nuevos combates entre Irán e Israel el domingo.

Bombardeos en Tiro

Irán exige que todo acuerdo con Washington para poner fin a la guerra en Oriente Medio se extienda al frente libanés, donde su aliado Hezbolá e Israel se enfrentan desde el 2 de marzo.

En el sur de Líbano, la milenaria ciudad de Tiro y sus alrededores fueron bombardeadas el martes por el ejército israelí.

Los ataques causaron al menos 11 muertos ese día, según las autoridades libanesas.

Por primera vez desde el inicio de las hostilidades el 2 de marzo, el ejército israelí pidió a todos los habitantes que evacuaran Tiro, incluidos los del barrio cristiano.

"El barrio cristiano está ahora vacío al 99%", dijo a la AFP Walid al Tawil, un miembro del consejo municipal.

De su parte, Hezbolá reivindicó nuevos ataques contra las fuerzas israelíes que han ocupado extensas zonas del sur de Líbano, sin causar bajas.

En el norte de Israel, un hombre acusado de haber disparado contra soldados tras cruzar la frontera desde Líbano fue abatido, según el ejército.