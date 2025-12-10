Trump pide a México arreglar problemas de agua y alcantarillado en medio de pleito por Tratado de 1944

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que México debe "hacerse cargo" de su problema de agua y alcantarillado, apenas unos días después de que amenazó con imponer más aranceles al país por supuestamente violar un tratado para compartir el agua.

"¡Es una verdadera Amenaza para la Gente de Texas, California y los Estados Unidos de América!", escribió Trump en una publicación en Truth Social.

Mas temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los equipos de México y Estados Unidos permanecen en negociaciones para acordar el cumplimiento en la entrega de agua establecida en el Tratado de 1944.

Durante su conferencia de prensa matutina, la primera mandataria explicó que ayer se llevó a cabo una reunión bilateral en la que México presentó una propuesta inicial. Esta fue respondida por la delegación estadounidense por la tarde, lo que derivó en un nuevo intercambio de planteamientos durante la noche, dijo.

Un nuevo encuentro estaba programado para la mañana de este miércoles, antes de las nuevas declaraciones del mandatario republicano.

En caso de que México no entregue a Estados Unidos, antes del 1 de enero del 2026, una cuarta parte del agua que adeuda, en el marco del tratado entre ambas naciones, el Trump amenazó con imponer un arancel de 5% a los productos mexicanos.

