Rusia y Ucrania se atacan con misiles tras retraso de la cumbre entre Trump y Putin

Rusia y Ucrania se golpearon mutuamente con fuertes ataques de misiles durante la noche mientras los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra se tambaleaban, y la Casa Blanca dijo que no hay planes inminentes para que los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin se reúnan.

Funcionarios ucranianos dijeron este miércoles que los ataques rusos acabaron con la vida de seis personas, entre ellas dos niños, en Kiev y la región cercana, y forzado cortes de energía en todo el país.

El ejército ucraniano informó a última hora del martes de que utilizó misiles franco-británicos Storm Shadow lanzados desde el aire para atacar una planta química en la región rusa de Briansk, en el sur del país.

Putin y Trump hablaron la semana pasada y acordaron celebrar una cumbre en Hungría que, según el Kremlin, podría realizarse en un par de semanas.

No obstante, tras una llamada telefónica el lunes entre los principales diplomáticos de ambos países, la Casa Blanca dijo al día siguiente que Trump no tiene planes de reunirse con Putin "en un futuro inmediato". Trump dijo que no quiere tener una reunión inútil, algo que Moscú también dice que quiere evitar.

Funcionarios rusos dijeron, sin embargo, que los preparativos para una cumbre continúan.

"Todavía no se han fijado las fechas, pero antes es necesaria una preparación a fondo, y eso lleva tiempo", dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "Está claro que todo esto está rodeado de una gran cantidad de chismes, rumores y demás. Gran parte de ellos son completamente falsos. Todavía no hay noticias".

El retraso se produjo después de que Rusia reiteró a Estados Unidos sus anteriores condiciones para alcanzar un acuerdo de paz, entre ellas que Ucrania ceda el control de toda la región suroriental del Donbás, según dijeron tres fuentes a Reuters.

Eso equivale a un rechazo de la declaración de Trump la semana pasada de que ambas partes deberían detenerse en las líneas del frente actuales.

El viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, fue citado por la agencia estatal de noticias RIA diciendo que no podía confirmar que Moscú hubiera transmitido su posición como informó Reuters.

"Los preparativos para la cumbre continúan", declaró Ryabkov. "No veo ningún obstáculo importante. Es un proceso difícil, lo admito, pero precisamente para eso están los diplomáticos".

A lo largo de los nueve primeros meses de su segundo mandato, Trump ha presionado para poner fin al conflicto, el más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

En ocasiones ha criticado duramente al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y también ha expresado su frustración y decepción con Putin, aunque no ha cumplido sus reiteradas amenazas de imponer nuevas sanciones a Moscú.

Las acciones de las empresas de defensa europeas subieron al conocerse el retraso de la cumbre Putin-Trump. La mayoría de los gobiernos europeos apoyan firmemente a Kiev y se han comprometido a aumentar su gasto militar para ayudar a Ucrania a cubrir sus necesidades de defensa.

Zelenski tenía previsto reunirse con el primer ministro sueco el miércoles en el centro de desarrollo y fabricación de Saab, que fabrica cazas, aviones de vigilancia, sistemas de misiles y armas antitanque.

"Las palabras rusas sobre diplomacia no significan nada mientras los dirigentes rusos no sientan problemas críticos. Y esto sólo puede garantizarse mediante sanciones, capacidades de largo alcance y una diplomacia coordinada entre todos nuestros socios", afirmó Zelenski.

Ucrania declaró que se habían producido cortes de electricidad de emergencia en la mayoría de las regiones del país como consecuencia de los últimos ataques rusos.

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiha, hizo un llamado a los socios internacionales de Kiev para que movilicen "apoyo energético adicional" a fin de evitar una crisis humanitaria a medida que se acerca el invierno boreal.