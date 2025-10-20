Zelenski y Trump, una relación lastimada

Kiev. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó ayer que está dispuesto a acudir al encuentro anunciado en Budapest entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, siempre que reciba una invitación y el formato incluya la participación ucraniana.

"Si me invitan a Budapest, si se trata de una invitación en un formato en el que nos reunimos los tres, o como se denomina, diplomacia itinerante, el presidente Trump se reúne con Putin y el presidente Trump se reúne conmigo, entonces, en un formato u otro, estamos de acuerdo", dijo Zelenski a periodistas.

Trump anunció el jueves pasado una reunión con Putin en la capital húngara "en las próximas dos semanas" con el objetivo, según dijo, de "ver si podemos poner fin a esta guerra sin gloria entre Rusia y Ucrania". El último encuentro entre ambos dirigentes, según el anuncio, tuvo lugar el 15 de agosto en Alaska, aunque no derivó en avances concretos para resolver el conflicto, que comenzó con la invasión rusa en febrero de 2022.

El domingo, el periódico Financial Times reveló que Trump y Zelenski se gritaron durante su reunión en el Despacho Oval del viernes.

Según el periódico y la agencia de noticias Reuters, la reunión entre Trump y Zelenski en Washington culminó en una "auténtica pelea a gritos". Según los informes, Trump y Zelenski se enzarzaron repetidamente en fuertes discusiones durante la reunión, en la que Trump supuestamente dijo palabrotas "todo el tiempo". La agencia de noticias Reuters cita a personas con información privilegiada que afirman que Trump utilizó un lenguaje soez.

"Fue bastante malo", dijo una de las fuentes sobre la reunión. "El mensaje fue: "Tu país se congelará y tu país será destruido"" si Ucrania no llega a un acuerdo con Rusia.

A cambio de ceder los territorios del Donbás, Putin, al parecer, quería que Ucrania recuperara territorios más pequeños en las regiones de Jersón y Zaporiyia. Según los informes, la parte ucraniana rechazó firmemente estas exigencias.

Sistema de defensa

Por otra parte, Zelenski anunció que Ucrania está preparando un contrato para comprar 25 sistemas de defensa antiaérea Patriot.

En declaraciones a medios de comunicación en una reunión, Zelenski detalló que los sistemas se suministrarían cada año durante varios años y que Ucrania trataría de que algunos países europeos dieran prioridad a Kiev en la cola de los sistemas.

También trascendió que Zelenski no estaba de acuerdo en que Hungría sea sede del encuentro Trump/Putin.