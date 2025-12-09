Reino Unido exigirá la ETA en 2026: Requisitos, costo y alertas de fraude para viajeros mexicanos

A partir del 25 de febrero de 2026, el Reino Unido exigirá la Autorización Electrónica de Viaje (ETA) como requisito indispensable para abordar cualquier vuelo hacia ese país, incluso si el pasajero solo hará escala. La medida impactará a miles de viajeros mexicanos que planean viajar por turismo, negocios o estudios cortos.

La ETA Reino Unido es un permiso digital obligatorio para estancias de hasta seis meses y forma parte del nuevo sistema de control migratorio británico. Su costo es de £16, alrededor de 390 pesos mexicanos, se tramita por internet y tiene una vigencia de dos años.

¿Quién necesita la ETA para viajar al Reino Unido?

Toda persona que no requiere visa tradicional para entrar al Reino Unido deberá tramitar la ETA si viaja a partir de 2026.

Aplica en casos de:

Turismo

Negocios

Tránsito por aeropuertos británicos

Visitas familiares

Estudios cortos como visitante

Puede solicitarse en la aplicación UK ETA (disponible para iOS y Android) o en GOV.UK/eta. Autoridades recomiendan hacerlo mínimo tres días hábiles antes del vuelo.

eVisa UK: nueva obligación para estudiantes y trabajadores

Además de la ETA, el Reino Unido implementará la eVisa, un registro digital que sustituye documentos físicos para quienes estudian, trabajan o residen en el país.

A partir del 28 de enero de 2026, los viajeros deberán actualizar su cuenta UKVI con su pasaporte vigente para evitar retrasos o negativas de abordaje.

Fraudes ETA: cómo identificarlos y proteger tu información

El gobierno británico alertó sobre un incremento de sitios falsos y gestores fraudulentos que cobran tarifas infladas o solicitan datos personales. Para evitar fraudes:

Tramita la ETA Reino Unido solo en GOV.UK o en la app oficial.

No realices pagos por redes sociales, transferencias o links sospechosos.

Rechaza ofertas de “visa garantizada”.

No compartas datos personales por correo o WhatsApp.

UK Visas and Immigration aclaró que nunca solicita pagos por teléfono ni por redes sociales.

Antes de viajar, revisa siempre los requisitos oficiales:

GOV.UK/eta

GOV.UK/eVisa

GOV.UK/check-uk-visa

(Con información de Perla Pineda.)