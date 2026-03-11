EU liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva

Estados Unidos liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica de petróleo en un intento por reducir los precios del petróleo que se han disparado debido a los shocks de suministro de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, dijo el miércoles el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

Wright dijo que la liberación es parte de una liberación más amplia de 400 millones de barriles de petróleo acordada por la Agencia Internacional de Energía, compuesta por 32 naciones, más temprano ese mismo día.

Wright dijo que el lanzamiento comenzará la próxima semana y tardará unos 120 días en realizarse.

Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar a Irán el 28 de febrero. Irán respondió con sus propios ataques contra Israel y los países del Golfo con bases estadounidenses.

Aumentando la apuesta para la economía global, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció que bloquearía los envíos de petróleo del Golfo a menos que cesaran los ataques estadounidenses e israelíes. La guerra ha sacudido los mercados de todo el mundo.

Cuando se le preguntó más temprano el miércoles si estaba considerando el umbral de la reserva estratégica de petróleo, el presidente Donald Trump dijo que Washington “lo reducirá un poco”.

“Estados Unidos ha acordado reemplazar estas reservas estratégicas con aproximadamente 200 millones de barriles durante el próximo año”, dijo el secretario de Energía estadounidense en un comunicado.

OPEP confirma previsiones

La OPEP afirmó el miércoles que Arabia Saudita aumentó de forma considerable su producción petrolera en febrero, antes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y mantuvo sus previsiones de un crecimiento relativamente fuerte de la demanda mundial de crudo este año.

Arabia Saudita aumentó su producción y sus exportaciones petroleras como parte de un plan de contingencia en previsión de un posible ataque estadounidense contra Irán que interrumpiera el suministro desde Medio Oriente, según informaron en febrero fuentes conocedoras del plan.

El ataque se produjo el 28 de febrero y el conflicto resultante ha interrumpido las exportaciones.