Petro denuncia restricciones de EU para reunirse con alcalde de Nueva York

El presidente colombiano Gustavo Petro denunció el jueves que Estados Unidos restringió su "libertad" al impedirle reunirse con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, un reconocido opositor de Donald Trump.

Ambos países atraviesan una tensa relación diplomática por constantes choques en redes sociales entre Petro y Trump.

El mandatario estadounidense anunció su apoyo al candidato presidencial ultraderechista Abelardo de la Espriella, que enfrentará el 21 de junio en el balotaje al senador Iván Cepeda, aliado de Petro.

El miércoles, el diario estadounidense The Washington Post informó que el alcalde Mamdani tenía previsto reunirse con Petro en Nueva York, durante un viaje oficial del mandatario para asistir a eventos de la ONU.

Pero Bogotá canceló el encuentro tras una reunión con funcionarios estadounidenses que expresaron que dicha actividad violaría las restricciones que Estados Unidos le impuso a Petro en una serie de sanciones que incluyeron el retiro de su visa el año pasado, según la publicación.

De momento el presidente puede ingresar a ese país con un visado diplomático únicamente para actos oficiales.

Petro aseguró el jueves que nunca fue informado de que tendría "restricciones" para movilizarse en territorio estadounidense.

"Considero poco democrático que se restringiera mi libertad de hablar con el alcalde de Nueva York (...) y mi libertad de pensamiento al no permitirme dictar una conferencia a la que fui invitado en Boston", escribió en X.

El demócrata Zohran Mamdani fue elegido en noviembre como alcalde de Nueva York con una plataforma de izquierda y de oposición frontal al presidente Donald Trump.

Petro ha refutado constantemente las políticas de su homólogo estadounidense.

En entrevista con la AFP la semana pasada, acusó a Estados Unidos de aliarse con "narcotraficantes" luego del apoyo a De la Espriella, un excéntrico abogado de 47 años que ha defendido a paramilitares narcotraficantes y empresarios cuestionados.

De la Espriella se considera admirador del líder estadounidense y promete estrechar la relación con Washington si es elegido presidente.