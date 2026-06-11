Ordenan suspensión provisional de Gustavo Petro

Bogotá. La orden de suspensión provisional contra el presidente Gustavo Petro, emitida por la representante Gloria Arizabaleta desde la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, generó una tormenta política y jurídica en Colombia.

La medida busca apartar temporalmente al jefe de Estado de sus funciones hasta la culminación de la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, en medio de una investigación por presunta participación en política durante el proceso electoral a favor de su aliado Iván Cepeda, quien se enfrentará en la segunda vuelta al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella.

La decisión, considerada inédita en la historia reciente del país, provocó reacciones inmediatas desde distintos sectores del Gobierno, el Congreso y el ámbito jurídico, donde varios expertos cuestionaron la legalidad de la actuación y advirtieron que la suspensión podría carecer de efectos prácticos.

Sin efecto

Diversos juristas, congresistas y funcionarios del Gobierno sostienen que la Comisión de Investigación y Acusación no cuenta con atribuciones constitucionales para separar del cargo a un presidente de la República.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, recordó en X que "solo el Senado" tiene las facultades legales para suspender a los presidentes en el país.

Desde Nueva York, Petro declaró a los medios de comunicación que se trata "simplemente" de "una pretensión" para suspenderlo y desestimó un efecto real del documento.

El presidente no solo ha expresado abiertamente su apoyo a Cepeda, sino que también ha sido crítico del apoyo del presidente estadounidense Donald Trump a De la Espriella, un abogado millonario que encarna el rechazo al mandatario izquierdista.

Expertos coinciden en que el estudio de esa solicitud podría tardarse incluso hasta después del balotaje.