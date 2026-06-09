IED en Colombia creció 63.4% en ene-mar

La confianza de los inversionistas internacionales volvió a reflejarse en las cifras de la economía colombiana. Durante el primer trimestre de 2026, la Inversión Extranjera Directa (IED) llegó a 3,794 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 63.4% frente al trimestre inmediatamente anterior y un aumento de 34.4% en comparación con el mismo periodo de 2025, según datos del Banco de la República.

El resultado estuvo impulsado principalmente por los sectores no extractivos, que captaron 3,166 millones de dólares entre enero y marzo.

Este segmento registró un crecimiento de 49% frente al último trimestre de 2025 y concentró buena parte de los recursos que llegaron al país, consolidando la apuesta por una economía menos dependiente de las actividades minero-energéticas.

Las cifras muestran un mayor dinamismo en actividades como la industria manufacturera, el comercio, los servicios, la tecnología y el turismo, sectores que se han convertido en protagonistas dentro de la estrategia de diversificación económica.

La llegada de nuevos capitales es vista como un impulso para la generación de empleo y el desarrollo de proyectos empresariales en distintas regiones del país.

El presidente Gustavo Petro, aseguró que los resultados evidencian el fortalecimiento de la capacidad productiva nacional. “Estamos demostrando que Colombia puede crecer fortaleciendo su aparato productivo y generando oportunidades para la gente. La confianza que hoy muestran los inversionistas internacionales es también confianza en las capacidades del país, en sus regiones, en sus trabajadores y en su potencial para construir una economía cada vez más productiva, sostenible e incluyente”, afirmó.

Diana Marcela Morales Rojas, ministra de Comercio, Industria y Turismo, dijo que el crecimiento de la inversión extranjera es señal de confianza en el país y en las condiciones que ofrece para hacer negocios.