Buscar
El Economista
Geopolítica

Lectura 1:00 min

Irán atacó dos embarcaciones en el estrecho de Ormuz, ante hostilidades de EU

La Armada iraní, citada por la televisión estatal Irib y la agencia Mehr, anunció que había alcanzado "dos buques que intentaban cruzar ilegalmente el estrecho de Ormuz".

main image

Estrecho de Ormuz. Foto EE:archivo / Agencias

AFP

Irán anunció el jueves que atacó dos embarcaciones que intentaban atravesar por el estrecho de Ormuz, y advirtió que hostigará a cualquier barco que transite por ese paso marítimo.

La Armada iraní, citada por la televisión estatal Irib y la agencia Mehr, anunció que había alcanzado "dos buques que intentaban cruzar ilegalmente el estrecho de Ormuz".

Te puede interesar

"Cualquier barco que transite por el estrecho de Ormuz será blanco" de ataques, según declaraciones del Estado Mayor iraní recogidas por la agencia Tasnim. El ejército advirtió también que el paso está "completamente cerrado a cualquier tipo de barco".

Temas relacionados

tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete