Precios del petróleo suben impulsados por la tensión entre Trump e Irán y el bloqueo en Ormuz

Los precios del petróleo cerraron al alza el miércoles, impulsados por las declaraciones beligerantes de Donald Trump tras la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán.

El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en agosto, subió un 1,80% hasta los 93.10 dólares por barril.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en julio, aumentó un 2.08% hasta los 90.03 dólares por barril.

"Los precios del petróleo iniciaron una tendencia alcista después de que el presidente estadounidense (...) afirmara que atacaría a Irán porque el país había tardado demasiado en la mesa de negociaciones", declaró a la AFP Robert Yawger, de Mizuho USA.

El presidente estadounidense afirmó el miércoles que los iraníes habían "tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido excelente para ellos", añadiendo que "tendrían que pagar las consecuencias", en un mensaje publicado en su red Social Truth.

Por su parte, Teherán anunció que había atacado bases estadounidenses en el Golfo en represalia por los ataques de Washington contra objetivos iraníes, tras el derribo de un helicóptero estadounidense atribuido a Irán.

Estos últimos acontecimientos generan temores de una interrupción prolongada en el suministro de petróleo crudo, ya que el estrecho de Ormuz permanece bloqueado por Irán.

Casi una quinta parte del petróleo mundial transita normalmente por esta vía marítima estratégica.

Trump afirmó el miércoles que las fuerzas estadounidenses habían llevado a cabo una "misión secreta" que permitió el transporte de 100 millones de barriles de petróleo a través de este cuello de botella.

Mientras tanto, los países siguen recurriendo a sus reservas de petróleo crudo en un intento por frenar el aumento de los precios.

En Estados Unidos, las reservas estratégicas de petróleo volvieron a caer drásticamente la semana pasada, en 7.9 millones de barriles, según cifras publicadas este miércoles por la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

A este ritmo, se prevé que alcancen su nivel más bajo en más de 40 años la próxima semana.

La mayoría de los inversores están convencidos de que "la oferta mundial de petróleo no llegará a un déficit inmanejable en relación con la demanda", señala Tamas Varga, analista de PVM.

Yawger, sin embargo, teme que "pronto se alcance un punto de inflexión" que haría que el precio del barril superara nuevamente la barrera simbólica de los 100 dólares.