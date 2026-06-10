EU dispara contra petrolero en el golfo de Omán tras ignorar órdenes y violar bloqueo a Irán

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha afirmado este miércoles que sus fuerzas "inmovilizaron" y dispararon contra el petrolero 'Settebello' mientras transitaba por el golfo de Omán por desobedecer las órdenes estadounidenses.

"El CENTCOM inmovilizó el 'M/T Settebello', con bandera de Palaos, mientras transitaba por el golfo de Omán. Un avión estadounidense disparó municiones de precisión contra la sala de máquinas del buque después de que la tripulación desobedeciera repetidamente las instrucciones de las fuerzas estadounidenses", ha indicado en un comunicado.

La interceptación fue registrada sobre las 23.14 horas del 9 de junio, según ha informado el CENTCOM, que ha precisado que el incidente se produjo "después de que otra embarcación violara el bloqueo vigente al intentar transportar petróleo desde Irán".

"Desde que se inició el bloqueo el 13 de abril, las fuerzas del CENTCOM han inmovilizado ocho embarcaciones que no acataron las normas, han desviado 134 que sí las acataron y han permitido el paso de 42 embarcaciones que prestaban ayuda humanitaria", ha zanjado.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de India ha condenado el ataque perpetrado "a primera hora" de este miércoles contra el petrolero indio 'Settebello' frente a las costas de Omán, un incidente por el que 21 marineros han tenido que ser rescatados y otros tres permanecen desaparecidos.

"Los continuos ataques contra buques en la región son sumamente preocupantes y una consecuencia directa del conflicto que se desarrolla en la zona", ha indicado la cartera de Exteriores en un comunicado, agregando que su Embajada en Omán "sigue de cerca la situación y colabora activamente con las autoridades omaníes en la operación de búsqueda y rescate".

En este sentido, han hecho un llamamiento a rebajar las tensiones y a concluir las negociaciones en curso "para alcanzar una solución diplomática que permita el retorno de la paz y la estabilidad a la región" de Oriente Próximo.

"Es imprescindible que cesen los ataques contra el transporte marítimo comercial y la infraestructura civil en la región, y que se restablezca cuanto antes la libre navegación y el comercio sin trabas a través de las vías navegables internacionales de la región, de conformidad con el Derecho Internacional", han defendido.

Previamente, el centro Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, había informado de que al menos una marinero había muerto y dos se encontraban desaparecidos tras un incidente con un buque a 20 millas náuticas (unos 37 kilómetros) al noreste de Sohar, en Omán.