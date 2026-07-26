México lidera primer fin de semana de Juegos Centroamericanos y del Caribe

El primer fin de semana de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 se pintó de verde, blanco y rojo, luego de que México dominara el medallero general.

La delegación mexicana llegó al domingo 26 de julio con 43 preseas en total: 16 de oro, 15 de plata y 12 de bronce, lo que le permitió establecerse en el primer lugar entre los 37 países y territorios participantes en este evento.

Esta es la edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y marca el primer centenario de vida para la competencia.

Se celebra en Santo Domingo, República Dominicana, con más de 6,000 atletas. México llevó un contingente superior a 640.

La disciplina más fructífera para México en los primeros tres días de competencia —la inauguración fue el 24 de julio— fue taekwondo con cinco oros, tres platas y un bronce. Con nueve medallas en total, dejó en segundo lugar a la natación de aguas abiertas con siete y en tercero al judo con seis.

Daniela Souza, Nadia Ferreira, William Arroyo, Zaid Pérez y el equipo mixto de poomsae fueron los responsables de la quinteta de preseas áureas para México en taekwondo.

Santo Domingo 2026 concluirá el 8 de agosto. México cuenta con varios atletas que, incluso, han sido medallistas en Juegos Olímpicos.

Una de ellas es Prisca Awiti, quien subió al podio en París 2024 y revalidó ese nivel en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe con una medalla de plata en la categoría femenil de -63 kilogramos.

“Estoy orgullosa de haber podido llegar a la final, obviamente hubiera estado mucho más feliz con la medalla de oro, pero mi categoría siempre tiene mucho nivel”, destacó Awiti tras perder contra la venezolana Anriquelis Barrios.

“Somos medallistas olímpicas y siempre nos encontramos en competencias, entonces, es una división de muy alto nivel y donde todas nos conocemos demasiado, pero así es el deporte. A veces se gana y hoy me tocó perder, hay que seguir adelante”.

Otras disciplinas que dejaron grato sabor a México fueron tiro con arco y natación de aguas abiertas, ya que sus medallas implicaron otros méritos.

En el caso del tiro con arco, el equipo de recurvo femenil concretó su boleto a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 al obtener medalla de oro contra Colombia.

“Serán mis primeros Panamericanos porque siempre me pasaba algo y no podía ir, así que ahora no voy a salir de mi casa (risas). El boleto a Panamericanos es una motivación extra porque nuestro objetivo es llegar a Los Ángeles, así que vamos por todo y por las medallas”, señaló una emocionada Ana Paula Vázquez.

En cuanto a aguas abiertas, México repitió como campeón de esta disciplina, en la cual ya se había impuesto en San Salvador 2023.

Destacaron los tres oros entre Dalia Moreno (sprint 3,000 metros) y Paulo Strehlke (sprint 3,000 metros y 10 kilómetros) para cerrar esta disciplina por encima de Venezuela y Costa Rica.

En total, estos fueron los deportes en los que México ganó al menos una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en los primeros tres días: taekwondo (5), natación de aguas abiertas (3), tiro con arco, remo, tiro deportivo (2), patinaje artístico y bádminton (1).

SANTO DOMINGO 2026 – MEDALLERO GENERAL AL 26 DE JULIO