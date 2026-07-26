Asur espera cerrar adquisición de Motiva

Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), uno de los principales operadores aeroportuarios privados de América Latina, dijo que la adquisición de los 20 aeropuertos de Motiva se cerraría en la segunda mitad de este año porque las aprobaciones regulatorias en Brasil están tomando más tiempo de lo previsto.

Pese a esta situación, el grupo mexicano confía en cerrar la operación durante el tercer trimestre, tal como anticipó a inicios de año, como parte de su estrategia para crecer a largo plazo después de enfrentar un entorno desafiante por un menor tráfico durante el segundo trimestre.

Asur también dijo que la apertura de la terminal 1 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York se retrasará hasta el primer trimestre de 2027, por lo que los 20 millones de dólares que espera en flujo operativo ajustado por el negocio de concesiones comerciales en Estados Unidos todavía no se reflejarán en sus resultados de este año.

Becle, una productora de bebidas alcohólicas, considera que sus inventarios en Estados Unidos ya están cerca de reestablecerse, en medio de una reorganización logística, por lo que espera mejores resultados en la segunda mitad de 2026.

La recuperación no será rápida, pero la compañía confía en cumplir su guía anual de caída de ventas consolidadas de dígito simple bajo en términos de moneda constante.

En los mercados que no están en transición tienen un desempeño mejor que las categorías generales e incluso mejor que el mercado, lo que refleja que la demanda de las marcas de la compañía se mantiene sólida.

En este mes de julio, Fundación Alsea lanzó su convocatoria 2027 dirigida a organizaciones de la sociedad civil que impulsen soluciones sostenibles para fortalecer y garantizar la seguridad alimentaria y generar mayores oportunidades de educación, empleabilidad y movilidad social de personas en situación vulnerable, con prioridad en la primera infancia, adolescentes y jóvenes.

Por medio de esta convocatoria, Fundación Alsea busca cofinanciar proyectos con capacidad de generar un impacto medible en México. Se valorarán aquellas propuestas que se desarrollen en territorios con mayores brechas de acceso a alimentación, educación y oportunidades de desarrollo.

El año pasado, en seguridad alimentaria, la Fundación benefició a 22 proyectos de 16 organizaciones con una aportación de 50 millones de pesos; en educación apoyó 12 proyectos de 11 organizaciones con una inversión de 8 millones.

En el marco de la primera celebración del Día Nacional del Tequila, designado por el Senado de la República para el 24 de julio, se presenta hoy en la Secretaría de Economía una botella conmemorativa que se suma a la iniciativa "Hecho en México".

Más que identificar el origen de un producto, este sello reconoce la capacidad de una agroindustria para producir, innovar, competir y exportar.

El tequila es el producto mexicano con mayor reconocimiento en el mundo y la única categoría de destilados que ha crecido en el último año, impulsada por las exportaciones que han dado a conocer el producto.

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