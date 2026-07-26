Trump, Netanyahu y Putin, unidos contra el derecho internacional

El derecho universal, un sueño vano. ¿Ampliar la lista de delitos internacionales? ¡Jamás!

Lo anterior lo mencionó Hans Frank, quien se desempeñó desde 1939. y durante los siguientes cinco años, como gobernador general de la Polonia ocupada por Alemania.

Fue un criminal de guerra.

Hans Frank, recuerda Philippe Sands en su libro Calle Este-Oeste (Anagrama), defendía la idea de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados extranjeros, con el único objetivo de proteger a Alemania de cualquier crítica.

Ayer, el primer ministro de Israel Benjamin Netayahu llamó “estafador” al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), quien emitió una orden de captura en contra del político israelí en 2024 por la respuesta que tuvo su ejército en la Franja de Gaza (más de 70,000 muertos) luego del ataque terrorista de Hamás en territorio israelí.

El Fiscal Karim Khan fue removido de su cargo el viernes por haber sido acusado de acoso sexual por una de sus asistentes en la CPI.

Khan tendrá que ser investigado, y en su caso, sancionado, sin embargo, nada tiene que ver con su legítima investigación y orden de captura sobre Benjamin Netanyahu por haber cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad (junto a Vladimir Putin por la deportación ilegal y traslado de niños ucranianos).

No deja de ser paradójico que las aportaciones de dos grandes juristas judíos al derecho internacional, Hersch Lauterpacht y Rafael Lemkin, artífices de los conceptos “crímenes contra la humanidad” y “genocidio”, sean materia de desprecio por parte de Benjamin Netanyahu.

Los presidentes de Estados Unidos suelen tener más poder en el exterior que en su propio país. Esta es una razón que preocupa, sobre todo, después de lo escrito por Marco Rubio el pasado 15 de julio en un artículo de The Wall Street Journal donde amenazó con derribar la CPI “ladrillo a ladrillo”.

Las estrategias de Seguridad Nacional del presidente Trump rechazan las acciones de las instituciones multilaterales. El presidente decidió crear su propia ONU llamándola “Consejo de Paz”, integrada únicamente por aliados.

Trump está apostando por el poder militar y no por el poder diplomático. El poder militar, destruye. El poder diplomático, crea (Michael Kimmage).

En su ensayo El aislamiento que viene: nuevas orientaciones que vienen en la política exterior estadounidense (Vanguardia Dossier), Kimmage recuerda que Trump no está ganando ninguna batalla diplomática porque no sabe persuadir ya que le cuesta trabajo tener en cuenta los intereses de otros países.

Netanyahu y Putin estarán contentos por el intento estadounidense de destruir “ladrillo a ladrillo” la CPI. Junto a Trump, son los tres enemigos de los tribunales internacionales.

Trump y Rubio le copiaron a AMLO.