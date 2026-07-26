La Fed se reúne en medio de expectativas de tasas

Kevin Warsh, elegido por el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, para comandar la Reserva Federal (Fed) con la intención de que haga bajar las tasas de interés, encabezará esta semana su segunda reunión de política monetaria, rodeado de partidarios de una línea dura contra la inflación.

Tras dos jornadas de debates a puerta cerrada, el 28 y el 29 de julio, la Fed anunciará su decisión el miércoles a las 18:00 GMT. Warsh ofrecerá una conferencia de prensa a continuación.

Las tasas de referencia se ubican en un rango de entre 3.50 y 3.75% desde diciembre, y la mayoría de los inversionistas espera un quinto mantenimiento consecutivo de las tasas de interés, según la herramienta CME FedWatch.