Comienza construcción de plataforma en Puerto de Progreso

El gobierno de Yucatán y la Secretaría de Marina comenzaron la construcción de la primera plataforma de 40 hectáreas del Puerto de Altura de Progreso, como parte del proyecto de ampliación y modernización del recinto, que contempla una inversión de 12,225 millones de pesos, informó el gobierno estatal.

El gobernador Joaquín Díaz Mena y el secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, dieron el banderazo de inicio a las obras, con las que se busca ampliar la capacidad logística del puerto, atraer nuevas inversiones y fortalecer su papel como polo de desarrollo del sureste del país.

Como parte del proyecto, el recinto portuario crecerá de 34 a 114 hectáreas y contará con dos nuevas plataformas de 40 hectáreas cada una, dos nuevas dársenas de ciaboga de 600 metros de diámetro, 16 posiciones adicionales de atraque, 4,500 metros de muelles y dos barreras de disipación de oleaje, además de la ampliación del canal de navegación para recibir embarcaciones de mayor tamaño.

El secretario de Marina indicó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los trabajos se acelerarán para concluir la primera plataforma en el 2027. Agregó que la meta para este año es avanzar al menos a la mitad del relleno de la plataforma y, de ser posible, incrementar ese ritmo conforme a la disponibilidad de recursos.

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