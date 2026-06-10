Estados Unidos lanza nuevos "ataques defensivos" contra Irán

Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques aéreos contra Irán el miércoles por la noche, informó el ejército.

Es el segundo día consecutivo de ataques contra la república islámica, tras el derribo de un helicóptero estadounidense el lunes, a causa de un dron iraní.

Las fuerzas estadounidenses iniciaron "ataques adicionales en legítima defensa, contra múltiples objetivos en Irán", señaló el Mando Central de Estados Unidos en una publicación en la red social X.