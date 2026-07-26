Crudo anotó su tercera semana con ganancias

Los precios de los futuros del petróleo de referencia sumaron su tercera semana consecutiva con ganancias ante el incremento en las tensiones de Medio Oriente.

En la apertura de los mercados en Asia el lunes, la cotización de los referenciales caían con fuerza, luego de que Estados Unidos e Irán pausaran los ataques militares durante el fin de semana.

El Brent descendía 4.04% y cotizaba en 88 dólares mientras que el WTI apuntaba una baja de 4.53% a 85.26 dólares.

El viernes, los futuros del Brent registraron un descenso de 4.38%o 4.41 dólares y se vendieron a 96.28 dólares, tras haber cerrado por sobre los 100 dólares en la sesión previa por primera vez desde mayo.

Los futuros del WTI bajaron 3.70 dólares, o 4.01%, a 88.58 dólares por barril. La mezcla mexicana de exportación anotó una baja de 4.30 dólares o 4.69% a 87.30 dólares por barril.

Mientras que, en su comparación semanal, los referenciales cerraron con alzas. El crudo mexicano escaló 12.5%, el Brent 9.28% y el WTI tuvo un incremento de 7.38 por ciento.

En lo que va del presente año, tienen repuntes del 63% para la mezcla, de 58% para el Brent y de 54% para el West Texas Intermediate.

Los referenciales cayeron el viernes, debido a una toma de ganancias y tras conocerse que China había iniciado gestiones para reanudar las estancadas conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Ganancia semanal

Tanto el Brent como el estadounidense West Texas Intermediate habían repuntado en la semana a raíz del intercambio de ataques con misiles entre Estados Unidos e Irán, la drástica reducción del tráfico a través del Estrecho de Ormuz y los ataques de los hutíes de Yemen contra buques en el mar Rojo.

Los mercados energéticos se encontraban en una situación precaria el viernes, dijo Phil Flynn, analista senior de Price Futures Group.

"En general, las existencias siguen siendo bastante ajustadas, y esa situación podría cambiar drásticamente en cualquier momento, por lo que vale la pena seguir de cerca la evolución de los acontecimientos", afirmó el experto en mercados petroleros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió un "castigo militar de gran envergadura" para Irán y sus aliados hutíes tras los ataques en el mar Rojo.

Irán presionó a los hutíes para que cerraran el estrecho de Bab el-Mandeb, puerta de acceso al mar Rojo, si Estados Unidos continuaba atacando. Se trata de la segunda ruta más importante para el transporte de energía, después del Estrecho de Ormuz.

Además, los hutíes anunciaron el lunes un bloqueo naval a Arabia Saudita, que había estado desviando su petróleo. (Con información de agencias)