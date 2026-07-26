Isaac Del Toro, la predicción de una leyenda por el Tour de France

El maillot blanco es como la herramienta de adivinación del Tour de France. Gracias a este distintivo ha podido conocer a los nuevos referentes del ciclismo de élite y quienes podrán terminar sus 21 etapas en un futuro, en el menor tiempo total acumulado. Isaac metió a México en el oráculo francés, donde todo parece indicar que su siguiente paso será el maillot amarillo, es decir, ser el más veloz de los 23 días que dura la competencia.

A Isaac le ha tomado tres años desde que llegó al UAE Team Emirates para ser carta fuerte en las grandes vueltas. Ha ofrecido 30 victorias en su carrera para el equipo incluyendo triunfos importantes en el UAE Tour y triunfos de etapa en grandes vueltas ciclistas como el Giro de Italia y ahora, en la Grande Boucle dejó claro que, a sus 22 años tomó la estafeta élite.

Del Toro logró el primer podio para México en el Tour de Francia y ser la mejor mancuerna para el pentacampeón Tadej Pogačar, y no porque se lo hayan impuesto, sino porque la química es inevitable e Isaac se lo ganó. Entre ellos, supieron cómo cuidarse para conservar sus triunfos. La experiencia del Tadej a los 27 años más la ambición, el arrojo y el talento nato de Isaac, los hace imbatibles.

Hace 3 años, Isaac también colocó a México por primera vez, en el podio del Tour de l'Avenir en el 2023 (competencia de la Sub 23), con el primer lugar, mientras que, en la categoría mayor, ese mismo año, el ciclista danés Jonas Vingegaard ganó el Tour, con Tadej Pogačar en segundo lugar y Adam Yates en tercero.

El maillot blanco tiene un historial dorado de leyendas desde su instauración en 1975. Pogačar posee el récord absoluto con cuatro victorias en esta categoría ganadas de forma consecutiva entre 2020 y 2023. En el Tour, existe el doblete perfecto (camiseta amarilla o blanca) y únicamente seis ciclistas en la historia las han logrado ganando la Clasificación General y la de Jóvenes en el mismo año: Laurent Fignon (1983), Jan Ullrich (1997), Alberto Contador (2007), Andy Schleck (2010), Egan Bernal (2019) y Tadej Pogačar (2020 y 2021). Isaac toca la puerta.

Victorias en 2026:

Tour de Francia: Tercer lugar general, campeón del maillot blanco (mejor joven) y victoria en la etapa 2.

Tercer lugar general, campeón del maillot blanco (mejor joven) y victoria en la etapa 2. UAE Tour: Triunfo de etapa y liderato destacado que lo catapultó al segundo puesto global del ranking.

Triunfo de etapa y liderato destacado que lo catapultó al segundo puesto global del ranking. Tirreno-Adriático: Victoria de etapa.

Victoria de etapa. Tour Auvergne Rhône Alpes: Campeón y ganador de la etapa reina (Plateau de Solaison).

marisol.rojas@eleconomista.mx