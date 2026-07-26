Inauguran viñedo en la Sierra de Arteaga

El gobierno de Coahuila inauguró la Casa Vitivinícola Guidova en la Sierra de Arteaga, proyecto que se incorpora a la Ruta Vinos y Dinos y busca fortalecer la oferta enoturística, gastronómica y de naturaleza del estado.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que la apertura del viñedo fortalece a Arteaga, la región Sureste y Coahuila, además de ampliar las opciones para quienes visitan la entidad.

Durante el evento, el enólogo y socio propietario de Guidova, José Trillo, explicó que el proyecto integra la producción vitivinícola de Parras de la Fuente y la Sierra de Arteaga.

La nueva casa vitivinícola, ubicada en el ejido Chapultepec, ofrece las etiquetas Guidova Malbec, Guidova Cabernet Sauvignon y Guidova 30, un ensamble de petit verdot, syrah, cabernet franc y cabernet sauvignon.