Acciones de petroleras han subido hasta 26% en julio

Las acciones de empresas petroleras suben en lo que va julio, debido a una escalada bélica entre Estados Unidos e Irán y a bloqueos de rutas marítimas clave que dispararon el precio del crudo a niveles cercanos de los 100 dólares por barril.

El iShares Global Energy ETF (IXC), fondo cotizado diseñado para replicar el rendimiento de empresas globales líderes en la producción y distribución de petróleo, avanzan 12.01% a 55.50 dólares en el presente mes.

Las compañías petroleras obtienen mayores ganancias cuando sube el precio del crudo porque sus costos fijos de extracción cambian poco, mientras que el valor de venta por barril se dispara en el mercado global.

En Wall Street, los papeles que más suben son los de Exxon Mobil con 14.94% a 156.97 dólares, seguido por las de Chevron que muestran un incremento de 13.87% a 194.79 dólares y ConocoPhillips avanza 13.5% y se venden en 120.26 dólares.

En este sentido, la petrolera noruega Equinor muestra un avance de 26.98%, los papeles de PetroChina, la mayor compañía de petróleo y gas de China, ganan 23.52% y la española Repsol sube 21.56 por ciento.

A esta lista se suman, la británica BP que sube 16.83%, la holandesa Shell con un incremento de 15.07%, la empresa petrolera más grande de Brasil, Petrobras, con 12.54% y la francesa TotalEnergies con 11.30 por ciento.

Volatilidad en el mercado

Para los estrategas del banco inglés Barclays, las recientes tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz, son la razón por la que los precios de los energéticos se dispararon en el mercado global.

“La reanudación de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán ha generado una nueva fase de inestabilidad que amenaza el flujo de suministros y eleva los precios del crudo”, escribieron los especialistas del banco de inversión.

Agregaron que las reservas mundiales de petróleo se encuentran en niveles críticos, lo que reduce el margen de seguridad ante posibles interrupciones en la infraestructura.

Los analistas proyectan que el valor del barril de Brent del mar del Norte se mantendrá elevado, estimando un precio promedio de 96 dólares para finales de este año.

Por su parte, Gabriela Siller, directora de Análisis para Banco Base, escribió que las tensiones geopolíticas continuaron intensificándose durante la semana y las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, reforzaron la percepción de que el conflicto difícilmente se resolverá en el corto plazo.

“Trump afirmó que existen pocas probabilidades de que se reanuden las conversaciones de paz en el corto plazo. Incluso, durante la sesión del viernes, reveló que está evaluando la posibilidad de lanzar un "ataque masivo" contra Irán para presionar al gobierno iraní a negociar un acuerdo de paz, al tiempo que reiteró que intensificará la respuesta militar si continúan los ataques contra embarcaciones comerciales”, agregó.

Lo anterior, añadió, mantiene elevados los riesgos de un mayor escalamiento del conflicto, lo que podría incrementar la demanda por activos refugio, fortalecer al dólar estadounidense y generar presiones al alza sobre la moneda de Estados Unidos en el contexto internacional.

Se disparan

El precio de los crudos registran un fuerte repunte en sus precios de hasta 32% durante el presente mes, impulsado por el colapso de las negociaciones de paz y el recrudecimiento de los enfrentamientos armados entre Estados Unidos e Irán en el Medio Oriente.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en octubre sube 32.1% hasta 96.98 dólares por barril. Durante el presente mes, el referencial llegó a tocar los 100.69 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en septiembre, escala 27.45% hasta 88.58 dólares por barril. Alcanzó un máximo de 92.28 dólares.

La mezcla mexicana de exportación, la canasta de crudo que Petróleos Mexicanos (Pemex) exporta, tiene un repunte mayor al 30% y cotiza en 87.38 dólares por barril, registrando un techo de 91.68 dólares en el séptimo mes del año.

Desde el 28 de febrero, día en que Estados Unidos atacó Irak, el paso del petróleo por el Estrecho de Ormuz se suspendió y la nación islámica ha controlado los envíos del vital energético a través de esa localidad.