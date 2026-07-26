Retornos de bonos del Tesoro cerraron la semana a la baja

Los rendimientos de referencia de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años bajaron el viernes desde máximos de 18 meses, porque los precios del petróleo se moderaron, pero los inversionistas se mantuvieron cautos antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de esta semana, que muchos creen que podría deparar una sorpresa.

Los precios del petróleo han subido a medida que se recrudece el conflicto en Irán, lo que ha reavivado el temor a un episodio de inflación más largo, que podría empujar a la Fed a subir las tasas de interés.

“El recrudecimiento de la situación en Medio Oriente ha hecho que el mercado vuelva a darse cuenta de que existe un nivel estructural de inflación demasiado alto, lo que va a requerir tasas más altas”, dijo Robert Tipp, estratega jefe de Inversiones y responsable de Bonos Globales de PGIM Fixed Income.

Los operadores de futuros sobre los fondos federales están descontando ahora una probabilidad del 36% de que haya una subida al término de la reunión de dos días de la Fed el miércoles, lo que supone un fuerte aumento respecto del 13% de hace una semana, según la herramienta FedWatch del CME Group.

El rendimiento del bono a 2 años, que suele moverse con las expectativas sobre las tasas de la Fed, cayó 2.94 puntos básicos, a 4.331%, pero anotó una subida semanal de 16 puntos básicos, la mayor desde el 11 de mayo.

El retorno a 10 años bajó 1.98 puntos base, a 4.683%, pero en la semana avanzó 14 puntos base.

La curva de rendimiento entre las tasas a 2 y 10 años bajó a 34.8 puntos básicos.

Los operadores habían reducido sus apuestas por subidas de tasas después de que Estados Unidos e Irán alcanzaron el mes pasado un acuerdo destinado a poner fin a la guerra. Sin embargo, esas posiciones se retomaron al recrudecerse el conflicto.

El viernes, misiles estadounidenses alcanzaron objetivos en todo Irán, llegando incluso hasta su costa del mar Caspio, después de que el presidente Donald Trump prometió un “castigo militar de gran envergadura” contra Irán y sus aliados hutíes en Yemen por extender la guerra a un segundo punto estratégico clave para el transporte marítimo, situado en la desembocadura del mar Rojo.