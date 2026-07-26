Un “súper El Niño” y una crisis del petróleo podrían impulsar inflación global

Un fenómeno meteorológico de El Niño que se está intensificando rápidamente, junto con el aumento de los precios de la energía, podría sumar 0.3 puntos porcentuales a la inflación mundial el próximo año, lo que afectaría con especial dureza a los mercados emergentes, según afirmaron economistas de J.P. Morgan en un informe.

Las previsiones apuntan actualmente a una probabilidad de 81% de que el actual episodio de El Niño se convierta en un El Niño “muy fuerte” o “súper” a finales de año, y a una probabilidad de 97% de que estas condiciones persistan durante el próximo año.

Un fenómeno de este tipo se situaría entre los más intensos observados en las últimas décadas y aumentaría el riesgo de interrupciones en la producción alimentaria mundial y en las cadenas de suministro.

J.P. Morgan estimó que un “súper El Niño”, por sí solo, elevaría la inflación alimentaria mundial en unos 0.7 puntos porcentuales en su punto álgido, y que el mayor impacto se produciría normalmente entre cuatro y ocho meses después del inicio del fenómeno meteorológico.

“El consiguiente repunte de la inflación de los alimentos hasta una tasa anualizada de 5.0% en el primer semestre del 2027 añadiría 0.6 puntos porcentuales a la inflación general mundial, lo que ralentizaría el descenso de la inflación previsto para el próximo año en 0.3 puntos porcentuales para el conjunto del año”, afirmaron los analistas de J.P. Morgan.

Los más afectados

Los mercados emergentes de Asia y América Latina serían los más afectados, ya que los alimentos tienen un mayor peso en la cesta de la compra y la agricultura suele ser más sensible a las condiciones meteorológicas.

Se identificó a la India, Indonesia, Brasil y Colombia como países muy expuestos, mientras que Taiwán y Corea del Sur también parecían vulnerables a las fluctuaciones de los precios de los alimentos, añadieron.

Por el contrario, se espera que los efectos directos de El Niño sobre la inflación alimentaria en Europa y otras economías avanzadas sean menores.