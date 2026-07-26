Metales subieron atentos a sucesos en Medio Oriente

El oro subió el viernes, mientras el crudo Brent retrocedió desde sobre los 100 dólares por barril, en un contexto en el que los inversionistas evaluaban la evolución del conflicto en Medio Oriente y sus implicaciones para la inflación, a la espera de la decisión sobre las tasas de interés de Estados Unidos de esta semana.

El oro al contado subió 0.6%, a 4,073.23 dólares por onza, tras caer alrededor de 2% en la sesión anterior. El metal precioso ganó 1.29% en la semana, respaldado por las compras de oportunidad registradas previamente.

Los futuros del oro estadounidense con vencimiento en agosto subieron 0.6%, a 4,075.90 dólares.

“El oro y la plata están consolidando una base en torno a los 3,950 y 55 dólares, respectivamente, a pesar del incesante aumento de los rendimientos. Aunque no se puede descartar un movimiento de stop-loss a la baja en caso de una fuerte escalada bélica, el oro parece listo para volver a subir... Sería de ayuda que la Fed mantuviera claramente su política sin cambios la próxima semana”, dijo Tai Wong, operador independiente de metales.

El oro ha caído alrededor de 23% desde que comenzó la guerra contra Irán, respaldada por Estados Unidos, a finales de febrero, presionado por las expectativas de que la inflación provocada por la guerra podría mantener las tasas de interés más altas durante más tiempo.

Aunque el oro se considera una cobertura contra la inflación, el aumento de las tasas de interés suele lastrar a este metal, que no rinde intereses.

Los inversionistas esperan ahora el resultado de la reunión sobre política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos de esta semana, en la que se prevé en gran medida que mantenga las tasas sin cambios.

Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores descuentan una probabilidad de alrededor del 80% de que se produzca un alza de tasas en Estados Unidos en septiembre.

La plata al contado subió 1.9% a 58.77 dólares por onza, el platino cayó 0.5% a 1,592.89 dólares y el paladio subió 0.2% a 1,259.42 dólares.

Cobre ganó levemente

El cobre subió ligeramente el viernes y ganó 1.44% durante la semana, debido a la reducción de las existencias fuera de Estados Unidos, lo que compensó las preocupaciones macroeconómicas.

El contrato de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió 0.2%, a 13,626.50 dólares por tonelada métrica, tras dos sesiones de caídas. En China, el principal consumidor de metales, las existencias de cobre de la Bolsa de Futuros de Shanghái cayeron 12.9% con respecto a la semana pasada, a 69,610 toneladas, su nivel más bajo desde febrero de 2024.

Las existencias totales de cobre de la LME, que ascienden a 276,775 toneladas, son las más bajas desde marzo, pero las existencias disponibles aumentaron 5.2%, a 113,450 toneladas.