Dow Jones ligó tres semanas con bajas en Wall Street

Los índices accionarios estadounidenses terminaron un viernes mixto y una semana de pérdidas, con la volatilidad de tecnología y la incertidumbre sobre Medio Oriente reinando sobre reportes trimestrales que parecen inclinarse al lado positivo.

El índice industrial Dow Jones ganó 0.46% a 51,947.25 unidades, el S&P 500 subió 0.05% a 7,411.98 puntos y el indicador tecnológico Nasdaq Composite retrocedió 0.64% a 24,975.82 enteros.

El Nasdaq enlazó tres bajas, mientras que el Dow y el S&P 500 registraron su primera alza en el mismo lapso. Los tres indicadores presentaron una semana de pérdidas, con el Dow enlazando tres y el Nasdaq y S&P 500 dos. El Dow bajó 0.38% en la semana, el Nasdaq perdió 2.13% y el S&P 500 descendió 0.61 por ciento.

Los inversionistas esperan los resultados de Microsoft, Amazon.com, Meta y Apple esta semana, luego de que su entusiasmo se vio debilitado por el anuncio de Alphabet del miércoles por la noche de un plan para aumentar el gasto de capital.

Tras haber invertido masivamente en acciones tecnológicas en los últimos años, atraídos por la promesa de crecimiento que supondría la IA, los inversionistas se han mostrado preocupados por la necesidad de realizar desembolsos de capital cada vez mayores para la IA, según Peter Andersen, director ejecutivo de Andersen Capital Management.

“La gente se pregunta: ¿cómo podemos justificar todo este gasto y cuánta más paciencia tenemos que tener antes de que veamos que se traduce en beneficios reales?”, dijo Andersen.

A última hora del jueves, Intel pronosticó ganancias e ingresos trimestrales superiores a las estimaciones de Wall Street y delineó planes para aumentar el gasto durante los próximos dos años; sin embargo, las acciones del fabricante de chips cayeron junto con el índice SE Semiconductor de Filadelfia .

Entre los 11 principales índices sectoriales del S&P 500, el inmobiliario fue el que mejor se desempeñó durante la sesión.

Quinta semana negativa de seis

Los índices bursátiles de México presentaron ligeras ganancias el viernes, que no fueron suficientes para rescatar la semana, en medio de reportes trimestrales hasta ahora mixtos y contagiadas por la incertidumbre internacional.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, ganó 0.18% a 66,383.26 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, subió 0.21% a 1,341.70 enteros.

Los indicadores registraron su tercera alza de cinco días. No obstante, aunque la caída de cinco días fue marginal, presentaron su quinta semana de pérdidas de las últimas seis.

Los portafolios incorporaron que el flujo operativo del proveedor de servicios de telecomunicaciones Televisa, la administradora de inmuebles industriales Vesta y la productora de tequila Becle rebasaron las expectativas del consenso de analistas.

En tanto, los resultados de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) quedaron debajo de lo previsto, mientras que las cifras de la concesionaria carretera Pinfra y de la panificadora global Bimbo empataron sus respectivos pronósticos.

Del lado económico, la tasa de desempleo subió ligeramente en junio para tocar su mayor nivel en tres meses, rebasando lo estimado por los economistas.

A nivel global las cotizaciones asimilan que el gobierno de Estados Unidos determinó aplicar nuevos aranceles de 10 a 12.5% a 60 países, bajo el argumento de que fallaron en la adopción de medidas para impedir el trabajo forzoso en la fabricación de bienes que le venden al país. Las nuevas cuotas también aplicarán para México, aunque solo para las exportaciones que no cumplan con las reglas de origen establecidas en el T-MEC.