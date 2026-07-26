Actividad empresarial en EU repunta en julio, impulsada por el Mundial

La actividad en el amplio sector de servicios de Estados Unidos (EU) se aceleró en julio, impulsada, en parte, por el gasto relacionado con la Copa del Mundo de la FIFA y las vacaciones del Día de la Independencia, mientras que el ritmo de crecimiento del sector manufacturero se moderó hasta alcanzar su nivel más bajo desde marzo, en un contexto de ralentización de la acumulación preventiva de existencias provocada por la guerra contra Irán liderada por EU e Israel.

Las encuestas del Índice de Gestores de Compras (PMI) de S&P Global sugieren que el tercer trimestre ha tenido un comienzo sólido, pero el repunte se verá afectado por el carácter puntual de los factores que impulsaron los aumentos de julio y por la reciente intensificación de la guerra con Irán, que ha provocado que los precios de la energía vuelvan a dispararse tras dos meses de caídas que los habían situado cerca de los niveles previos a la guerra.

S&P Global informó que su PMI del sector servicios subió hasta 53.6 puntos (el nivel más alto desde noviembre), desde 51.2 puntos registrado en junio, lo que contribuyó a que su índice compuesto de producción se situara en 53.6 puntos (también el máximo en ocho meses), frente a 51.9 puntos del mes pasado.

El aumento del índice compuesto se vio frenado por un ligero descenso del PMI manufacturero de S&P, que pasó de 53.9 puntos en junio a 53.8 puntos.

Las lecturas por encima de 50 puntos indican expansión de la actividad. Los economistas encuestados por Reuters esperaban que el PMI de servicios se acelerara ligeramente hasta 51.5 puntos y que el manufacturero se acelerara aún más hasta 54.3 puntos.

“Las empresas estadounidenses han registrado un buen comienzo del tercer trimestre”, afirmó Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, en un comunicado.