Drones impactan en Egipto; EU y Arabia Saudita atacan a Irak

Dubái/El Cairo. Explosiones cimbraron a un puerto de carga de gas natural del mar Mediterráneo, en Egipto, y la empresa británica de seguridad marítima Ambrey dijo que un buque cisterna de almacenamiento flotante de propiedad estadounidense había sido alcanzado por un dron, en lo que podría suponer una extensión de la guerra de Oriente Medio.

El dron impactó contra un buque en el puerto egipcio de Damieta, provocando un incendio que se propagó a otra embarcación, según tres fuentes del sector comercial familiarizadas con el incidente.

La tripulación fue evacuada y el incendio quedó controlado, según Ambrey.

Nadie reivindicó de inmediato la autoría del incidente, pero todos voltearon hacia Irán.

A primera hora del día Arabia Saudita y Estados Unidos bombardearon grupos armados en Irak, después de que durante dos días las autoridades sauditas reportaran ataques de drones contra sus instalaciones petroleras.

El ejército estadounidense indicó que el ataque en Irak se dirigió a sitios logísticos y armamentísticos de un grupo alineado con Irán. Según Trump, la ofensiva estuvo coordinada con Irak.

Sin embargo, la presidencia de Irak denunció los bombardeos como “un ataque inaceptable y una flagrante violación de la soberanía”.

Según la alianza de milicias iraquíes Hashed al Shaabi, 20 de sus integrantes murieron en la acción y denunció una “peligrosa escalada” contra una “institución oficial de seguridad”. Entre los muertos hay cinco asesores iraníes, informaron dos altos mandos del grupo.

Bagdad cuenta con Washington y Teherán como sus principales aliados, pero la enemistad entre ambos ha convertido desde hace tiempo a Irak en un campo de batalla indirecta entre Estados Unidos e Irán.

“Les daremos duro”

Estados Unidos también lanzó ayer una "potente" serie de bombardeos contra Irán en represalia por ataques a sus bases en Jordania, en medio de una reanudación de la guerra en Oriente Medio que volvió a involucrar a milicias aliadas de Teherán.

Este nuevo intercambio de hostilidades tras una tregua de casi una semana frustró las esperanzas de un regreso a las negociaciones y han elevado las preocupaciones en los mercados, donde los precios del petróleo siguen al alza.

"Los ataques son una potente respuesta a los intentos de Irán de atacar ayer a las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio", informó el Comando Militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom) en la red social X.

Citando a autoridades regionales, la prensa estatal iraní reportó posteriormente ataques de Washington en los alrededores de la isla de Qeshm y la ciudad de Abadán.

Lo de ayer, nuevas escaladas.