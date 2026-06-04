Estados Unidos impone sanciones al presidente cubano Miguel Díaz-Canel

Estados Unidos impuso el jueves ⁠sanciones al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y a algunas personas y entidades vinculadas a ⁠él, según la página web ⁠del Departamento del Tesoro.

El Gobierno cubano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las sanciones, que también afectaban a otras cuatro personas y cinco entidades, entre ellas el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

Díaz-Canel, de 60 años, ocupa la presidencia del país caribeño desde que sustituyó en 2018 a Raúl Castro.

La medida del jueves contra Díaz-Canel es la más reciente de Washington para elevar la presión sobre los líderes comunistas de la isla.

Las sanciones se anunciaron cuando el presidente Donald Trump dijo a periodistas que Estados Unidos quería que Cuba "fuera un ⁠país bien gestionado".

El mes ⁠pasado, el Gobierno ⁠de Estados Unidos había impuesto sanciones a 11 funcionarios ⁠cubanos, entre ellos el ministro de Comunicaciones, varios líderes militares y su principal agencia de inteligencia.

Estados Unidos también acusó a Raúl Castro de asesinato por su presunta implicación en un incidente de 1996 en el que aviones cubanos derribaron ⁠unos pilotados por un grupo de exiliados cubanos.