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Estados Unidos impone sanciones al presidente cubano Miguel Díaz-Canel
Esta medida impuesta por Washington contra el mandatario cubano es la más reciente de Washington para elevar la presión sobre los líderes comunistas de la isla.
Estados Unidos impuso el jueves sanciones al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y a algunas personas y entidades vinculadas a él, según la página web del Departamento del Tesoro.
El Gobierno cubano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las sanciones, que también afectaban a otras cuatro personas y cinco entidades, entre ellas el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.
Díaz-Canel, de 60 años, ocupa la presidencia del país caribeño desde que sustituyó en 2018 a Raúl Castro.
La medida del jueves contra Díaz-Canel es la más reciente de Washington para elevar la presión sobre los líderes comunistas de la isla.
Las sanciones se anunciaron cuando el presidente Donald Trump dijo a periodistas que Estados Unidos quería que Cuba "fuera un país bien gestionado".
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El mes pasado, el Gobierno de Estados Unidos había impuesto sanciones a 11 funcionarios cubanos, entre ellos el ministro de Comunicaciones, varios líderes militares y su principal agencia de inteligencia.
Estados Unidos también acusó a Raúl Castro de asesinato por su presunta implicación en un incidente de 1996 en el que aviones cubanos derribaron unos pilotados por un grupo de exiliados cubanos.