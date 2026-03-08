J.P. Morgan ve en México un centro de innovación financiera

México se posiciona como un centro estratégico global para los pagos, al ser considerado un mercado clave por su capacidad de conectar Norteamérica, América Latina, Europa y Asia.

Su relevancia se ve reforzada por la concentración de cadenas de suministro y por una infraestructura digital moderna, que incluye el uso de sistemas de pago como SPEI y capacidades tecnológicas avanzadas, de acuerdo con Umar Farooq, co-líder global de J.P. Morgan.

En entrevista con El Economista, durante su visita al país, el directivo señaló que para la institución el crecimiento en México no es únicamente una estrategia de mercado, sino una apuesta de largo plazo.

“México está transitando a convertirse en un hub regional de pagos transfronterizos a medida que las empresas redefinen sus cadenas de suministro. Con 3,200 kilómetros de frontera con Estados Unidos, acceso al mayor mercado de consumo del mundo y una infraestructura de pagos moderna”, menciona Farooq.

En paralelo, la industria de pagos atraviesa un periodo de innovación acelerada. J.P. Morgan ha invertido de forma relevante en tecnología y actualmente cuenta con más de 9,000 ingenieros desarrollando soluciones que incluyen detección de fraude impulsada por Inteligencia Artificial, avances en blockchain y tokenización, así como pagos biométricos.

La competencia, explicó, se extiende hoy a todo el ecosistema financiero: bancos, fintech, grandes plataformas tecnológicas, proveedores de infraestructura –como procesadores y servicios de nube– e incluso nuevos actores centrados en Inteligencia Artificial y finanzas embebidas.

“A medida que el nearshoring concentra cadenas de suministro en México, capacidades como liquidación multidivisa, la gestión cambiaria automatizada, cuentas virtuales y una conciliación más vasta y automatizada pueden escalar de forma eficiente”, señaló Farooq.

La escala de las operaciones del banco ilustra la magnitud de un ecosistema global. Según el directivo, en un día típico la institución procesa cerca de 12 billones de dólares y hasta 15 billones en jornadas de mayor actividad, en más de 160 países y en más de 120 monedas.

Ese volumen se ejecuta con un nivel de precisión de 99.99999%, un estándar que el directivo destacó es comparable al que se exige en sistemas críticos como transbordadores espaciales o centrales nucleares.

“Los pagos han sido históricamente un foco de innovación, y la IA y las monedas digitales están acelerando el ritmo. En J.P. Morgan Payments seguimos desafiando el status quo e impulsando innovación para entregar a nuestros clientes lo que viene a continuación”, señaló Farooq.

Monedas digitales

Tecnologías como blockchain, un registro digital distribuido que valida y almacena transacciones de forma segura, junto con operaciones on-chain –ejecutadas directamente en esas redes– y la tokenización, que convierte dinero o activos en representaciones digitales programables, están transformando la infraestructura de pagos. En conjunto, permiten automatizar procesos, reducir intermediarios y acelerar operaciones, con un impacto directo en el comercio internacional.

En ese contexto, Farooq explicó que las divisas digitales y la tecnología blockchain pueden hacer que el comercio transfronterizo sea más rápido y menos costoso. Al mismo tiempo, las soluciones de pagos integrados seguirán incorporándose de forma cada vez más fluida en las experiencias cotidianas de empresas y consumidores. El directivo añadió que los agentes digitales, tanto en comercio como en gestión de tesorería, también impulsarán mejoras en eficiencia operativa y optimización financiera.

“Nuestro enfoque es pragmático y guiado por el cliente: usamos tokenización cuando resuelve problemas concretos como liquidación transfronteriza, financiamiento al comercio exterior y optimización de liquidez y utilizamos infraestructura tradicional donde sea más eficiente”, destacó.