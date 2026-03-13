China critica investigación comercial de EU y niega acusación de trabajo forzoso

China rechazó este ⁠viernes una investigación comercial de Estados Unidos sobre un supuesto exceso de ⁠capacidad y afirmó que se reservaba el derecho a tomar medidas de respuesta, lo que ensombrece las perspectivas de una nueva ronda de negociaciones comerciales que está previsto que ⁠comience este fin de semana.

Estados Unidos ⁠no tiene derecho a determinar "unilateralmente" si un socio comercial tiene "sobrecapacidad" a través de y a adoptar medidas restrictivas unilaterales, afirmó el Ministerio de Comercio de China en un comunicado.

China fue nombrada como uno de los socios comerciales afectados por Estados Unidos cuando este país dio a conocer el miércoles sus investigaciones sobre el exceso de capacidad industrial y el trabajo forzoso.

China está llevando a cabo una evaluación de las investigaciones y se reserva el derecho de tomar todas las medidas necesarias para defender sus derechos e intereses, afirmó el ministerio.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China negó este viernes la acusación de trabajo forzoso, calificándola de "una mentira inventada por Estados Unidos".

Las investigaciones comerciales se suman a la lista de cuestiones espinosas que Pekín y Washington tendrán que resolver mientras se preparan para la visita del presidente estadounidense Donald Trump a Pekín a finales de marzo para reunirse con su homólogo chino Xi Jinping.

Se espera que las conversaciones comerciales en Francia, confirmadas este viernes por el Ministerio de Comercio de China, sienten las bases para la cumbre.

China ha anunciado que el vice primer ministro, He Lifeng, encabezará una ⁠delegación que viajará a Francia del 14 ⁠al 17 de marzo para las negociaciones, ⁠mientras que se espera que la delegación estadounidense incluya al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al ⁠representante comercial, Jamieson Greer.

Será la sexta ronda de negociaciones desde que Trump señalara a Pekín el año pasado con aumentos de aranceles. Pekín respondió con restricciones a la exportación de minerales críticos y sus propias medidas arancelarias, lo que elevó los aranceles de importación de los productos de ambos países a niveles prohibitivos.

Gracias a la tregua alcanzada en las negociaciones anteriores y a la cumbre de líderes celebrada en Corea del Sur ⁠a finales de octubre, tanto China como EU han dado marcha atrás en la mayoría de sus medidas comerciales.