Grupo Andrade: 100 años impulsando la movilidad y la innovación en México

Grupo Andrade se prepara para celebrar su centenario en 2026, un evento que marcará un hito en la industria automotriz mexicana. Fundada en 1926 por Antonio Fernández Andrade, la empresa ha sido testigo y protagonista de las grandes transformaciones del sector y, a lo largo de su historia, ha logrado mantenerse como un referente no solo por su tamaño, sino por su capacidad para evolucionar e innovar.

En sus primeros años, la venta de vehículos comenzó a consolidarse en el país. A partir de ahí, la empresa fue ampliando su oferta, incluyendo tractores y maquinaria agrícola, y adaptándose a las necesidades de un mercado cada vez más exigente.

Con más de 60 distribuidoras y 35 marcas en su portafolio, Grupo Andrade es hoy en día uno de los mayores actores de la industria, con un volumen de ventas superior a las 45,000 unidades anuales.

Branded Content

Evolución empresarial: de concesionaria a grupo diversificado

“Cumplir 100 años no es solo un logro empresarial, es una muestra de la resiliencia de un grupo que ha sabido transformar sus modelos de negocio ante los cambios del mercado”, señaló Angel Mieres Zimmermann, presidente del Consejo de Administración de Grupo Andrade.

El momento clave en esta transformación se dio en 1964 con la creación de Automovilística Andrade, cuando la empresa dejó de ser únicamente una concesionaria y comenzó a tomar una mayor relevancia en el panorama automotriz mexicano.

Además, la incorporación de Nissan en 1979 permitió al grupo diversificar su oferta, consolidando una estrategia multimarca que ha sido clave en su expansión.

Actualmente, la empresa no solo vende vehículos, sino que gestiona flotas de más de 100,000 unidades a través de sus divisiones Integra y Ultra Fleet Solutions, ofreciendo servicios que van desde el mantenimiento preventivo y correctivo hasta la logística y el arrendamiento de unidades.

Branded Content

Impacto social y económico: Más de 6,000 empleos generados

Grupo Andrade no solo se distingue por su tamaño y crecimiento, sino por su impacto positivo en la economía nacional. Hoy, la empresa genera más de 6,000 empleos directos en México, manteniendo una estructura sólida que continúa apostando por la formación y el bienestar de sus colaboradores.

En un país en constante evolución económica, el grupo ha sido clave para garantizar la estabilidad y el desarrollo del sector de la movilidad.

A lo largo de estos 100 años, Grupo Andrade ha entendido que la movilidad es mucho más que la venta de vehículos. Su visión integral del sector, que abarca desde el financiamiento y el arrendamiento, hasta la administración de flotas y los servicios de mantenimiento, le ha permitido mantenerse en la vanguardia de la industria automotriz mexicana.

En este sentido, la empresa se prepara para los próximos 100 años con el objetivo de continuar siendo un referente en la transformación de la movilidad en México.