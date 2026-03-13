Turquía dice que la OTAN interceptó un tercer misil de Irán y pide a Teherán aclarar la situación

Las ⁠defensas aéreas de la OTAN en el Mediterráneo oriental han ⁠derribado un tercer misil balístico lanzado desde Irán hacia Turquía, según informó este viernes el Ministerio de Defensa turco, que añadió que ⁠había solicitado explicaciones a Teherán.

Las defensas ⁠aéreas de la OTAN derribaron el primer misil balístico iraní lanzado contra Turquía el 4 de marzo, seguido del derribo de un segundo misil iraní el 9 de marzo. El ministerio ha declarado que el primer misil entrante fue derribado cuando se dirigía al espacio aéreo turco, mientras que el segundo entró en él.

Los misiles suponen una prueba cada vez mayor para Ankara, miembro de la OTAN, y para la Alianza. Turquía, el segundo ejército más grande de la OTAN y vecino de Irán, ha advertido a Teherán que no realice más ataques.

También ha protestado ante Teherán después de cada incidente, pero no ha sugerido que quiera pedir formalmente protección a los miembros de la Alianza.

"Se están tomando todas las medidas necesarias de forma decidida y sin vacilaciones contra cualquier amenaza dirigida al territorio y al espacio aéreo de nuestro país. Se están llevando a cabo ⁠consultas con el país en cuestión ⁠para aclarar todos los aspectos del ⁠incidente", dijo el ministerio en un comunicado.

Irán no ha hecho ningún ⁠comentario al respecto, pero hasta ahora ha rechazado repetidamente haber atacado deliberadamente a Turquía en su guerra con Estados Unidos e Israel.

Tras los incidentes, la OTAN ha reforzado sus defensas antimisiles balísticos en la región y ha desplegado un sistema de defensa aérea Patriot estadounidense en la provincia turca de Malatya, en el sureste del país, para aumentar ⁠la defensa de la base de radares de Kurecik, utilizada por la alianza.