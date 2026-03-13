Sector hotelero formal tiene capacidad suficiente para turistas en el Mundial: ANCH y AMHM

El sector hotelero formal está listo para atender a los turistas nacionales e internacionales que vengan al Mundial de fútbol con una oferta suficiente de 120,000 habitaciones en las ciudades sede, las cuales representan en total unos 7.2 millones de cuartos noche, al multiplicar las habitaciones por 30 días con ocupación de dos personas.

El presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), Jorge Paoli Díaz, reconoció que no empezaron a comunicar con el tiempo adecuada esa información, lo que ha dejado espacio para que otros tipos de hospedaje (las unidades de renta vacacional) tengan mayor presencia en la coyuntura actual, aunque lo comenzarán a hacer por la relevancia que tiene el tema.

“Creo que estamos llegando tarde. Es un aprendizaje de que vamos tarde, pero se lo atribuyo a que estamos de tiempo completo buscando promover nuestros servicios, al país, hacer nuestro trabajo, mientras que algunas de las plataformas tienen estructuras de cabildeo y marketing de tiempo completo buscando incidir en la narrativa para dos cosas: que nos los regulen y generar, de repente, escenarios de pánico como aquel que si me regulas no vas a poder atender a suficientes turistas”, explicó.

De acuerdo con la ANCH y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) el inventario disponible es el siguiente: 62,000 en la Ciudad de México, 32,000 en Guadalajara y 26,000 en Monterrey.

En conferencia de prensa con motivo de la presentación del estudio Dimensionamiento y caracterización de las rentas vacacionales en México (elaborado por el Sustainable Tourism Advanced Research Center (STARC) de la Universidad Anáhuac Cancún, el ejecutivo comentó que los hoteleros nunca van a tener los presupuestos que tienen algunas plataformas que están pensadas en cabildear y esquivando la regulación en todo el mundo y que incluso algunas se han infiltrado en organizaciones empresariales.

“Nosotros buscamos, por ejemplo, la alianza con UNICEF (para proteger a la niñez mexicana frente a la explotación sexual y la violencia en torno al Mundial), que es para trabajar de lleno para que los turistas que recibamos estén seguros, buscando cumplir con protocolos internacionales, que tengan las mejores prácticas y que sepan atender inmediatamente si un menor corre peligro. Capacitamos a nuestra gente”, agregó el presidente de la ANCH.

Sobre el estudio referido, el presidente de la AMHM, Miguel Ángel Fong, comentó: Estamos viendo una tendencia preocupante donde el alojamiento temporal desplaza la vivienda residencial. De cara al Mundial, necesitamos una regulación ambiciosa que incluya licencias obligatorias, aprobación de condóminos y el pago equitativo de impuestos y servicios públicos en todo el país.

Con base en información recabada, en 2025, dicho segmento generó ventas por más de 5,000 millones de dólares en México, toda vez que existen más de 21,000 propietarios que poseen más de dos unidades para renta. Incluso se llega a registrar un solo anfitrión con 455 unidades. Además, se identificó que dicha modalidad no abona a la diversificación de los destinos en México, toda vez que se presenta en los lugares más visitados.