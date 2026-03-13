Walmart impulsa a 600 pymes que ya venden 1,700 millones de pesos al año

Walmart de México y Centroamérica apuesta por las pequeñas y medianas empresas (pymes). En los últimos 10 años ha impulsado a 600 pequeños negocios, que tan solo en 2025 generaron 1,700 millones de pesos en ventas.

Estas empresas forman parte del programa Adopta una Pyme, una iniciativa que brinda capacitación y herramientas para fortalecer su modelo de negocio, mejorar su logística y profesionalizar su estructura financiera.

Detrás de cada pyme siempre hay una historia muy importante de esfuerzo, hay una historia de innovación, y sobre todo hay una historia de compromiso con nuestro país”, puntualizó Javier Treviño, vicepresidente de asuntos corporativos para Walmart de México y Centroamérica.

Un escaparate para las pymes mexicanas

Para continuar impulsando a los negocios mexicanos, Walmart inauguró el Pabellón pyme, un espacio que reúne a pequeñas y medianas empresas y productores mexicanos, que son parte de los programas de aceleración empresarial: Adopta una Pyme, México Growth Summit y Pequeño Productor.

El pabellón contó con 20 pymes y tres productores agrícolas que ya comercializan sus productos en los anaqueles del retail.

Actualmente, Walmart tiene presencia en más de 750 ciudades del país, con más de 3,300 tiendas y clubes, que atienden diariamente a más de cinco millones de clientes. Además, el 90% de los productos son locales.

El pabellón contó con 20 pymes y tres productores agrícolas.Especial.

Capacitación que impulsa el crecimiento

La edición número 11 del programa Adopta una Pyme contó con 55 empresas participantes, que durante 12 meses recibieron capacitación para fortalecieron su logística, estructura financiera y profesionalización.

Gracias a estas herramientas, los negocios incrementaron sus ventas en 27.5% y varios lograron pasar de una cobertura regional a presencia nacional.

Además, 20% de estas empresas ya participa en el desarrollo de productos de marcas propias de Walmart y Sam’s Club, lo que amplía sus oportunidades de crecimiento.

Asimismo, a través del programa Walmart Growth Summit, se conectó a 370 empresas y emprendedores con el ecosistema de la compañía.

Hoy más del 90% de nuestros proveedores del autoservicio en México son pymes. Esa cifra habla de una decisión estratégica; hacer negocios pymes significa generar empleo, impulsar economías locales y fortalecer programas sociales que lleguen más allá de Walmart. Es contribuir al país con un impacto directo”, destacó Javier Andrade, vicepresidente senior de compras y e-commerce para Walmart de México y Centroamérica.

Detalló que detrás de las 600 pymes y los 13,000 productos que ya se distribuyen en tienda existe un impacto mayor. “Familias que avanzan en empleos que se sostienen y comunidades que se transforman”.

Apoyo a productores agrícolas

El impulso a los pequeños productores también es parte de la estrategia de impacto social de Fundación Walmart de México, que en conjunto con TechnoServe ha capacitado desde 2009 a más de 40,000 productores agrícolas.

Uno de los objetivos del programa es promover prácticas de Agricultura Regenerativa. Actualmente, 73,000 hectáreas se trabajan bajo modelos sostenibles, mientras que el programa impacta a 2,611 comunidades, generando más de 4,500 nuevos empleos.

Hoy la iniciativa cuenta con 2,400 agricultores, pertenecientes a 45 agroempresas, que venden directamente sus productos en las distintas tiendas de Walmart en México.

Historias de emprendimiento dentro de Walmart

Hecho a Mano y Mega Alimentos son dos pymes mexicanas que han logrado posicionar sus productos en Walmart. Ambas coinciden en que el camino no ha sido sencillo, pero la capacitación y el acompañamiento del programa han sido clave para su crecimiento.

Michel Garduño, emprendedora de Hecho a Mano, una empresa de galletas artesanales que emplea únicamente a mujeres, señala que ingresaron a Walmart en 2019 y que fue un reto enfrenarse a una cadena tan grande, pero ha aprendido de los errores y mejorado el negocio.

Cuando entramos a Walmart no teníamos proveeduría, y poco a poco lo estamos fortaleciendo”.

Por su parte, Alfonso Fuentes, de Mega Alimentos, empresa que comercializa la salsa Botanera, explica que participar en Adopta una Pyme le permitió profesionalizar su relación con el área de compras.

El programa también le ayudó a desarrollar estrategias comerciales, como promociones y acciones para incrementar la presencia de sus productos en el mercado.