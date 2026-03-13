Japón se unirá a la "Cúpula Dorada" de Trump y espera recibir solicitudes de misiles

Japón informará a Estados Unidos la próxima semana de su intención de ⁠unirse a la iniciativa de defensa antimisiles "Cúpula Dorada" y espera que Washington solicite su ayuda en la producción de misiles debido a la guerra en Oriente Medio y otros conflictos, según ⁠han afirmado dos fuentes.

La primera ministra, Sanae ⁠Takaichi, anunciará el último plan cuando se reúna con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington D. C. en una cumbre de líderes el 19 de marzo, según informaron fuentes del Gobierno japonés, que solicitaron el anonimato debido a la delicadeza del asunto.

El proyecto Cúpula Dorada de Trump, anunciado el año pasado con un ambicioso calendario que llega hasta 2028, prevé ampliar las defensas terrestres existentes, como los misiles interceptores, con elementos espaciales más experimentales, destinados a detectar, rastrear y, potencialmente, contrarrestar las amenazas entrantes desde la órbita.

Sin embargo, el proyecto ha avanzado poco hasta ahora. Los detalles sobre la participación de Japón tampoco están claros.

El periódico Yomiuri, que fue el primero en informar sobre los planes de Japón este viernes, dijo que Tokio esperaba que la iniciativa pudiera utilizarse para defender al país contra las nuevas armas hipersónicas de planeo que están desarrollando China y Rusia.

Tokio prevé que Trump pueda solicitar a Japón que produzca o codesarrolle misiles que ayuden a reemplazar las existencias de municiones estadounidenses agotadas por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, así como por su apoyo a Ucrania, según las fuentes. Aún se está estudiando cómo responder a dicha solicitud, añadieron.

A finales del año pasado, Japón exportó ⁠a Estados Unidos un lote de misiles Patriot tierra-aire fabricados ⁠bajo licencia, lo que supuso una ruptura ⁠histórica con su tradicional prohibición de exportar armas letales.

El Gobierno de Trump está presionando a los contratistas ⁠de defensa para que aumenten la producción de misiles y otras municiones que se han reducido en los últimos años. Tokio busca reforzar sus propias reservas de municiones para disuadir a una China cada vez más asertiva y a una Corea del Norte con armas nucleares.

Los interceptores Patriot han sido fundamentales para interceptar cientos de misiles balísticos y drones iraníes lanzados contra los países del golfo Pérsico desde que EU e Israel iniciaron su guerra aérea contra Irán a principios de este mes.

Ucrania ⁠también ha confiado en los Patriot para defender su infraestructura energética y militar desde que Rusia la invadió en 2022.