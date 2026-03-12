China tacha las nuevas investigaciones comerciales de EU de "manipulación política"

China afirmó este jueves que las nuevas investigaciones comerciales anunciadas por Estados Unidos sobre docenas de países, que podrían abrir la puerta a sanciones como aranceles adicionales, son una "manipulación política".

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que Washington realizará pesquisas independientes centradas en la sobreproducción y la importación de bienes fabricados con trabajo forzoso, dirigidas específicamente contra China, la Unión Europea, Japón, India y otros socios.

Esas medidas se producen semanas después de que la Corte Suprema estadounidense anulara sus aranceles globales, al alegar que Trump había excedido su autoridad al recurrir a poderes económicos de emergencia para imponerlos a prácticamente todos los países.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China aseguró este jueves que "la supuesta sobrecapacidad es una proposición falsa".

"China se opone a que se utilice como excusa para la manipulación política", declaró el portavoz de la cancillería, Guo Jiakun, en su rueda de prensa habitual.

Añadió que "las guerras arancelarias y comerciales no benefician a ninguna de las partes".

Otros países sujetos a la investigación sobre exceso de capacidad, que comenzó el mismo miércoles, son Singapur, Suiza, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán y México.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, aseguró a los periodistas que las pesquisas se centrarán en las economías sobre las que tienen "pruebas de que parecen presentar un exceso de capacidad estructural y de producción en diversos sectores manufactureros".

No especificó si las sanciones finales variarían en función del país.

La segunda investigación, relacionada con el trabajo forzoso, probablemente se iniciará "no antes de mañana (jueves) por la tarde" y afectará a unos 60 socios, afirmó.

Mientras tanto, Trump ha impuesto nuevos aranceles del 10% a las importaciones, que se mantendrán hasta el 24 de julio.