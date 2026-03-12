EU indagará supuestas prácticas comerciales injustas de socios

La oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) anunció este miércoles que inició investigaciones para determinar si las políticas de 16 economías, incluyendo a China, la Unión Europea y México, resultan discriminatorias o perjudican injustamente al sector manufacturero estadounidense.

“Hoy (miércoles), el Representante Comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, anunció el inicio de investigaciones sobre los actos, políticas y prácticas de varias economías bajo la Sección 301(b) de la Ley de Comercio de 1974 en relación con el exceso estructural de capacidad y producción en los sectores manufactureros”, dijo la USTR.

Según la dependencia, las investigaciones determinarán si esos actos, políticas y prácticas son irrazonables o discriminatorios y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense.

Las economías sujetas a estas investigaciones son: China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, Bangladesh, México, Japón e India.

La investigación ocurre a menos de un mes de que la Suprema Corte de Estados Unidos declarara inconstitucionales los aranceles que la administración Trump impuso el año pasado bajo la autoridad de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por su sigla en inglés).

Dado que dichos aranceles se convirtieron en la principal herramienta de negociación de Trump para obtener concesiones de algunos de sus más importantes socios comerciales, su gobierno dejó claro que echaría mano de otras leyes para reconstruir su plan arancelario sobre bases más duraderas.

En principio impuso un arancel general de 15% bajo la autoridad de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al Ejecutivo estadounidense a imponer aranceles para atender desequilibrios comerciales, pero con una vigencia de 150 días.

Durante este período, el gobierno estadounidense tiene la oportunidad de formular investigaciones que le permitan emitir nuevos aranceles bajo bases legales más duraderas, como las que ofrece la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 o la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.

Durante su primer mandato, Trump utilizó la autoridad de la Sección 301 para imponer aranceles a China, en un movimiento que activó una guerra arancelaria Estados Unidos y ese país que se intensificó el año pasado.

En ese momento, Washington acusó a su contraparte de ejercer prácticas comerciales injustas en perjuicio del sector manufacturero estadounidense.

Sobre las investigaciones abiertas este miércoles, Jamieson Greer refirió que estas “subrayan el compromiso del presidente Trump de relocalizar cadenas de suministro críticas y crear empleos bien remunerados para los trabajadores estadounidenses en nuestros sectores manufactureros”.

Y dijo que los esfuerzos de reindustrialización de la Administración Trump son obstaculizados por lo que llamó un “exceso estructural de capacidad y producción de las economías extranjeras en los sectores manufactureros”.

“En numerosos sectores, muchos socios comerciales de Estados Unidos producen más bienes de los que pueden consumir internamente. Esta sobreproducción desplaza la producción nacional estadounidense existente o impide la inversión y la expansión de la producción manufacturera estadounidense que, de otro modo, se habrían puesto en marcha”, aseveró Greer.

El plazo para presentar comentarios sobre las investigaciones se abrirá el 17 de marzo de 2026.

Las personas interesadas deberán presentar sus comentarios por escrito, solicitar su comparecencia a la audiencia y un resumen del testimonio antes del 15 de abril. La USTR celebrará una audiencia sobre estas investigaciones a partir del 5 de mayo de 2026.