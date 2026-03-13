Bernardo Sepúlveda, el diplomático de la reconciliación

El pasado miércoles asistí a un interesante evento entre los excancilleres mexicanos Bernardo Sepúlveda, José Ángel Gurría, Jorge Castañeda, Claudia Ruiz Massieu y Patricia Espinosa (de manera virtual).

El evento representó el listón rojo con el que COMEXI celebra sus primeros 25 años de vida. La charla fue moderada por Héctor Cárdenas.

La actividad profesional de un canciller es loable por definición: interactuar con el mundo y crear puentes de amistad.

El entorno actual nos invita a reflexionar sobre la importancia que reviste la representación en el exterior. Podría desarrollar los perfiles de cada uno de los cancilleres que asistieron al evento organizado por COMEXI la tarde del miércoles, pero me faltaría espacio para celebrar las actividades y logros de cada uno de los presentes.

El paso de Bernardo Sepúlveda Amor por la Secretaría de Relaciones Exteriores dejó una huella imborrable.

Antes de llegar a la cancillería se desempeñó como embajador en Estados Unidos. Al iniciar el sexenio del presidente Miguel de la Madrid se desempeñó como canciller y fue un gran impulsor del Grupo Contadora, un mecanismo cuyo objetivo era la búsqueda de soluciones pacíficas para solucionar los conflictos armados en Centroamérica.

Junto a Venezuela, Panamá y Colombia, México fue un país protagónico dentro del Grupo Contadora. En 1986 los países que lo integraban obtuvieron la declaración de Esquipulas, una base sólida para Esquipulas II, en 1987.

Sin duda fue un éxito la contribución de Bernardo Sepúlveda. El Acuerdo de Esquipulas II fue firmado el 7 de agosto de 1987 en Guatemala y se le considera un plan histórico para pacificar la región.

Siendo abogado de formación y con perfil diplomático, Bernardo Sepúlveda logró articular en Esquipulas II un conjunto de propuestas innovadoras y de avanzada para la época. Por ejemplo, la democratización en la región afectada, particularmente incentivando la libertad de prensa, radio y televisión.

Se acuerdo establecía amnistía para obtener una reconciliación entre las partes.

Su carrera prolífica llevó a Bernardo Sepúlveda a la Vicepresidencia de la Corte Internacional de Justicia. Pero más allá de los méritos que fue construyendo desde joven, Bernardo Sepúlveda ha tenido una clara visión de la diplomacia como una herramienta de conciliación entre partes confrontadas, como ocurrió en Centroamérica.

El siglo XXI estamos presenciando serios ataques en contra del derecho internacional por parte de algunos presidentes. Es necesario revisar la biografía de Bernardo Sepúlveda para convencernos de que la diplomacia es una actividad estratégica y, quizá, la última carta para resolver conflictos bélicos.

Al haber escuchado a Bernardo Sepúlveda el pasado miércoles, refrescó mi memoria sobre diversas experiencias que, por fortuna mía, vivimos durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid.