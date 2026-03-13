Lectura 1:00 min
Un barco de propiedad turca es autorizado para atravesar el estrecho de Ormuz
Un barco de propiedad turca que había estado esperando cerca de Irán recibió permiso para atravesar el estrecho de Ormuz después de que las autoridades obtuvieran autorización de Teherán, dijo el ministro de Transporte turco, Abdulkadir Uraloglu, a la prensa local.
Ankara seguía en contacto con las autoridades iraníes en relación con la situación de los 14 buques de propiedad turca que permanecían allí, dijo Uraloglu a los periodistas el jueves por la noche, según el sitio web de noticias Haberturk.
"Había quince barcos (de propietarios turcos). Obtuvimos permiso de las autoridades iraníes para uno de ellos, que había utilizado un puerto iraní, y pasó", dijo Uraloglu, según el medio.
La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha cerrado efectivamente el estrecho de Ormuz, dejando varados a petroleros y otros buques, lo que ha avivado la preocupación por el suministro energético mundial.