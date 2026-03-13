Un barco de propiedad turca es autorizado para atravesar el estrecho de Ormuz

Un barco de propiedad ⁠turca que había estado esperando cerca de Irán recibió permiso para atravesar el ⁠estrecho de Ormuz ⁠después de que las autoridades obtuvieran autorización de Teherán, dijo el ministro de Transporte turco, Abdulkadir Uraloglu, a la prensa local.

Ankara seguía en contacto con las autoridades iraníes en relación con la situación de los 14 buques de propiedad turca que permanecían allí, dijo Uraloglu a los periodistas el jueves por la noche, según el sitio web de noticias Haberturk.

"Había quince barcos (de propietarios turcos). Obtuvimos permiso de ​las autoridades iraníes para uno de ellos, que había utilizado ⁠un puerto iraní, ⁠y pasó", dijo ⁠Uraloglu, según ‌el medio.

La guerra de Estados ⁠Unidos e Israel contra Irán ha cerrado efectivamente el estrecho de Ormuz, dejando varados a petroleros y otros buques, lo que ha avivado la preocupación por el suministro energético mundial.